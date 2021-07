Bimbo si amputa un dito con la sedia sdraio: tragedia in spiaggia a Palinuro La brutta disavventura per il piccolo si è verificata nel weekend sulla spiaggia della Saline di Palinuro, in Cilento, provincia di Salerno: il piccolo stava cercando di sedersi sulla sdraio quando è rimasto incastrato con la mano nella sedia, amputandosi un dito. Soccorso in un primo momento dai genitori, il bambino è stato medicato all’ospedale di Vallo della Lucania.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Una giornata di relax al mare si è trasformata in un incubo per una famiglia di Palinuro, località balneare di Centola, cittadina del Cilento, nella provincia di Salerno: nel corso del weekend, sulla spiaggia delle Saline, un bambino di circa 5 anni si è amputato un dito a causa di una sedia sdraio. Stando a quanto riporta Il Giornale del Cilento, il bimbo si trovava in spiaggia insieme ai genitori: nel tentativo di sedersi sulla sdraio, il piccolo è rimasto incastrato con la mano nella sedia, amputandosi un dito. I genitori si sono subito resi conto della gravità della situazione e, dopo aver liberato il piccolo, si sono accorti che dalla mano gli mancava una falange: dopo averlo medicato sul posto con mezzi di fortuna, lo hanno poi trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove il piccolo ha ricevuto le cure adeguate.

