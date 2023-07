Bimbo ricoverato al Santobono di Napoli dopo il morso di un serpente Un bimbo è in ospedale dopo il morso di un serpente: trasportato in eliambulanza dal San Luca di Vallo della Lucania al Santobono di Napoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un bambino è stato portato in eliambulanza all'ospedale Santobono di Napoli per il morso di un serpente: il piccolo, che vive in Cilento assieme alla sua famiglia, è arrivato nella tarda serata di ieri all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, ma il personale medico sanitario ne ha disposto l'immediato trasferimento all'ospedale Santobono di Napoli, dove si trova ora ricoverato. Per velocizzare i tempi di trasferimento in ospedale, è stata fatta atterrare una eliambulanza al Campo Sportivo Giovanni Morta, che ha provveduto al trasporto del bimbo all'ospedale partenopeo.

Secondo quanto apprende Fanpage.it, il bambino si trova in ottime condizioni nonostante l'iniziale spavento. A quanto pare, infatti, a morderlo sarebbe stato un serpente non velenoso. Il piccolo è comunque all'interno del nosocomio partenopeo e si trova sotto osservazione medica. Inoltre, secondo quanto spiegato da fonti ospedaliere a Fanpage.it, il giovane è assolutamente asintomatico. Tanta paura, dunque, ma per fortuna nessuna seria conseguenza per il giovane cilentano. Che non si trattasse di un morso di una vipera lo si è capito dal fatto che non erano avvenuti i classici sintomi di reazione (calore, dolore, rossore e gonfiore nel luogo del morso), che si sarebbero poi dovuti estendere a tutto l'arto nel giro di sei ore, portandolo a gonfiasi lentamente e fino a diventare duro, dolente, freddo e di colore bluastro. Nulla di tutto questo è invece accaduto al giovane: sempre secondo fonti ospedaliere sentite da Fanpage.it, il ragazzino sarebbe totalmente asintomatico, e dunque il morso potrebbe essere stato quello di un comune serpentello.