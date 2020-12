in foto: La busta con i soldi ed il bigliettino donati dal bambino.

Un bambino ha donato i soldini del proprio salvadanaio per i più bisognosi. Questo il gesto, straordinario nella sua semplicità, di un bimbo napoletano. Lo ha raccontato l'associazione Figli in Famiglia, onlus partenopea che si occupa appunto di raccogliere doni di ogni tipo per i bambini. "Abbiamo raccolto i giocattoli, per circa 200 bambini di San Giovanni a Teduccio", hanno spiegato a Fanpage.it dall'associazione, "principalmente giocattoli nuovi, ma anche pacchi chiusi, con all'interno cose usate e in buono stato che volevano donare".

E all'interno di uno di questi, la sorpresa: "Li abbiamo aperti per controllare cosa contenessero, ed all'interno di uno abbiamo trovato cioccolato, un pupazzo ed un sacchetto di plastica, con all'interno queste monetine. All'esterno, il bigliettino con la scritta di un bambino". Bigliettino che recitava: "Questi sono i pochi soldini del mio salvadanaio. Spendile per comprare qualcosa che ti piace. Buon Natale". Un messaggio di auguri che ha sorpreso anche i volontari dell'associazione, che sono rimasti sorpresi a loro volta dal gesto, rimasto senza autore perché le donazioni avvengono in maniera anonima. "Un gesto davvero innocente e che vale tantissimo, al di là del valore economico delle monete, visto che il bambino ha donato tutto quello che aveva. Un segnale importante, in un momento come questo, che mostra come ci sia sempre qualcuno pronto a dare una mano: e questo bambino è proprio il simbolo dell'umanità e della grandezza dei piccoli".