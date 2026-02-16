Bimbo di un anno e mezzo trova e ingoia pillole medicinali e si sente male: salvato al Santobono

Bimbo di un anno e mezzo ingoia pillole medicinali e si sente male. Salvato grazie a intervento di papà, polizia e medici del Santobono.

Immagine di repertorio

Bimbo di un anno e mezzo trova e ingoia delle pillole medicinali della mamma e si sente male. Dopo aver ingerito il potente anti-infiammatorio, il piccolo comincia a piangere e lamentarsi. Scatta una corsa folle del papà in auto per portarlo in ospedale, ma la vettura si guasta e resta bloccata nel traffico ai Colli Aminei. A salvare il bimbo ci pensano i poliziotti che si precipitano sul posto per prestare soccorso, chiamati dal genitore. Grazie alla staffetta della volante, il bimbo viene portato all'ospedale pediatrico Santobono e qui salvato e disintossicato. L'episodio è avvenuto sabato pomeriggio, 14 febbraio, a Marano di Napoli, nell'area nord del capoluogo partenopeo. Il bimbo, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, è stato poi dimesso dopo un periodo di osservazione e ora è a casa con i suoi genitori e sta bene.

L'incidente in casa e la folle corsa in ospedale

L'incidente domestico per fortuna si è concluso nel migliore dei modi. Il bimbo, secondo le prime ricostruzioni, si trovava di solo a casa con il papà. Quando, ad un certo punto, frugando nella borsa della mamma sotto gli occhi del padre, avrebbe trovato le pillole. Tutto sarebbe avvenuto in una frazione di secondo. Sarebbe riuscito ad ingoiarle fulmineamente prima che il genitore riuscisse a fermarlo, nonostante l'intervento tempestivo. Il papà avrebbe cercato immediatamente di farle uscire, ma senza riuscirci. Da qui, la corsa disperata in ospedale, con la moglie preoccupata attaccata al telefono.

Lungo il tragitto, però, l'auto era andata in panne mentre si trovava in viale Colli Aminei. Da lì, la chiamata al 113, con la centrale operativa che ha subito inviato la volante più vicina. Gli agenti, a sirene spiegate, si sono fatti largo tra le macchine in coda, riuscendo a raggiungere il Pronto Soccorso del Santobono in brevissimo tempo. Qui il bimbo è stato sottoposto alla procedura di disintossicazione e salvato.