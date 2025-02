video suggerito

Bimbo di un anno e mezzo cade dal seggiolone, portato in elicottero al Santobono Cade dal seggiolone a terra, portato in elicottero dalla Costiera Amalfitana al Santobono: paura per un bimbo di poco meno di 2 anni. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Redazione Napoli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

foto archivio

Paura a Praiano, piccolo centro della Costiera Amalfitana, provincia di Salerno: lunedì sera un bambino di circa un anno e mezzo anni è caduto dal seggiolone ed è stato necessario elitrasportarlo in ospedale. A quanto si apprende, la caduta sarebb stata accidentale.

I genitori del bimbo hanno allertato i soccorsi e, sul posto, è giunta un'ambulanza del 118. Il mezzo di soccorso è stato scortato da una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Positano fino all'imbarco, in località Montepertuso, sull'elicottero che ha condotto il piccolo, rimasto intanto sempre vigile, all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli dove è stato preso in cura dai medici del nosocomio. Non è chiaro se, nella caduta, abbia urtato la testa sul pavimento.