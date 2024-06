video suggerito

Bimbo di 18 mesi ingoia punti della spillatrice, trasferito in elicottero al Santobono Un neonato è stato trasferito nel pediatrico napoletano dall’ospedale di Ariano Irpino (Avellino); non si esclude che dovrà essere sottoposto ad una operazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Nico Falco

Un bimbo di appena 18 mesi è stato trasferito nel pomeriggio di oggi, 17 giugno, nell'ospedale "Santobono" di Napoli: ha ingoiato dei punti metallici di una spillatrice. Il piccolo è arrivato nel nosocomio napoletano da quello di Ariano Irpino, non si esclude che nelle prossime ore debba essere sottoposto ad un intervento chirurgico. L'incidente è avvenuto nell'abitazione del neonato, a Grottaminarda, in provincia di Avellino.

Stando a quanto ricostruito, il piccolo avrebbe approfittato di un momento di distrazione dei genitori per afferrare i punti metallici e li avrebbe velocemente messi in bocca, prima che riuscissero ad impedirglielo, e li avrebbe quindi ingoiati; è stato portato subito al Pronto Soccorso di Ariano Irpino, dove è stato sottoposto ad una serie di accertamenti diagnostici. La delicatezza della situazione ha portato i medici a disporre il trasferimento nel pediatrico napoletano, in previsione di un eventuale intervento chirurgico. Per ridurre i tempi è stata fatta intervenire una eliambulanza, anche la madre del bimbo è salita sul velivolo del 118.