Bimbo di 10 anni ustionato ai piedi: indagata la madre. L’ipotesi: una punizione per non aver pulito casa Accade a Eboli, dove una donna di 48 anni è indagata per maltrattamenti nei confronti del figlio: le indagini della Procura di Salerno sono scattate dopo la denuncia presentata dal padre del bambino; l’uomo e la piccola vittima hanno poi ritrattato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un bimbo di 10 anni (attualmente 11, ndr) finito in ospedale con delle gravi ustioni ai piedi e una denuncia presentata dal padre – e poi ritrattata: quelle ustioni sarebbero state provocate dalla madre, una donna di 48 anni, che ora è indagata per maltrattamenti in famiglia ai danni del bambino. Accade a Eboli e, come riportato dal quotidiano La Città di Salerno, la Procura della Repubblica salernitana ha deciso di vederci chiaro e ha avviato le indagini per chiarire la posizione della 48enne. Stando a una prima ricostruzione, le ustioni sarebbero state provocate dalla donna con dei bastoni arroventati, come punizione quando il bimbo non eseguiva le faccende domestiche, o quantomeno quando non le eseguiva nel modo in cui la donna avrebbe voluto.

Il padre e la vittima denunciano, poi ritrattano

La vicenda ha origine alla fine del 2022, quando il padre del bambino, che non vive più in casa con la donna e i figli, ha presentato denuncia alle forze dell'ordine; tuttavia, qualche settimana dopo, l'uomo ritrattò, ritirando la denuncia. Le violenze raccontate e il repentino cambio di idea dell'uomo hanno spinto però gli investigatori ad approfondire la vicenda, dal momento che anche la piccola vittima – che ora, come detto, ha 11 anni – nel corso di un incidente probatorio ha raccontato una versione diversa rispetto a quella raccontata nelle prime fasi delle indagini.