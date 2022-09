Bimbo di 10 anni in fin di vita dopo un incidente, guarisce e torna a casa: tutto il quartiere in festa A Licola Mare, frazione di Pozzuoli, tutto il quartiere ha salutato il ritorno a casa di Giovanni, bimbo di 10 anni guarito dopo aver rischiato la vita in un incidente stradale lo scorso luglio.

A cura di Valerio Papadia

Ha trascorso oltre un mese in ospedale, lottando tra la vita e la morte a causa delle gravi ferite riportate in seguito a un incidente stradale. Poi, come nelle migliori storie a lieto fine, le sue condizioni di salute sono migliorate fino a quando, nella giornata di ieri, sabato 3 settembre, Giovanni, un bambino di 10 anni, è tornato a casa dai suoi cari: non soltanto i suoi famigliari e i suoi amici, ma da un interno quartiere, che lo ha accolto trionfalmente, tappezzando le strade di palloncini rossi e bianchi. È accaduto a Licola Mare, frazione del Comune di Pozzuoli, nella provincia di Napoli, dove Giovanni abita con la famiglia. Anche il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha voluto condividere sui suoi profili social qualche immagine dell'accoglienza riservata al ritorno a casa del bimbo: "Bentornato a casa, Giovanni. La comunità di Licola e tutta la città di Pozzuoli ti augurano un futuro scintillante" ha scritto il primo cittadino flegreo.

L'incidente in cui è rimasto ferito il bimbo di 10 anni

L'incidente stradale in cui Giovanni ha rischiato di morire si è verificato lo scorso 27 luglio, proprio a Licola. Due gli scooter coinvolti nell'impatto e, in totale, quatto i giovanissimi rimasti feriti, tra cui appunto Giovanni, di soli 10 anni. Tutti i feriti sono stati trasportati all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, ma come detto sono state le condizioni del bambino a destare maggiore preoccupazione, visto che per un mese ha lottato tra la vita e la morte; in questo periodo di tempo la comunità si è stretta intorno alla famiglia e ha pregato per lui e, per fortuna, è arrivato il lieto fine.