Bimbi picchiati e terrorizzati dalla maestra dell’asilo, donna scoperta e sospesa per 10 mesi Una maestra d’asilo sospesa per dieci mesi e gravemente indiziata per maltrattamenti nei confronti di minori: è accaduto nel Vallo di Lauro. La donna aveva creato, spiegano gli inquirenti “un clima generale di timore e sopraffazione”, con minacce verbali, punizioni fisiche e vessazioni di ogni tipo giudicate “sproporzionate e particolarmente severe”, talvolta anche senza motivo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Schiaffi, minacce, punizioni di ogni tipo al primo pretesto utile: una maestra d'asilo del Vallo di Lauro è stata sospesa per dieci mesi su ordine della Procura di Avellino, che indaga per maltrattamenti da parte sua nei confronti di minori. Ma le accuse sarebbero testimoniate da diverse registrazioni ambientali, intercettazioni audio e video, che dimostrerebbero come la donna avrebbe di fatto instillato nei bambini anche la paura stessa di recarsi a scuola, come spiegato dalla stessa procura avellinese. Le indagini sono state svolte dai carabinieri del comando provinciale di Avellino, che questa mattinata ha dato anche esecuzione all'ordinanza interdittiva nei confronti della donna.

Da quanto ricostruito dopo la denuncia di alcune madri, la maestra d'asilo non perdesse occasione per sgridarli, anche gratuitamente ed alla prima occasione, nonché picchiarli fisicamente. A questo seguivano minacce, denigrazioni ed altri rimproveri che i carabinieri stessi hanno definito "in maniera sproporzionata" nonché particolarmente "severi". Fondamentali le intercettazioni audio e video, che sono state acquisite durante le indagini e che avrebbero tolto ogni dubbio agli inquirenti. Le mortificazioni subite dai piccoli alunni avvenivano infatti in maniera reiterata e continua, tanto da creare un "clima generale di sopraffazione e timore", spiegano ancora dalla Procura, "compromettendo una sana crescita dei bambini a causa del disagio psicologico generato da tali condotte". Alla fine per lei è arrivata la denuncia in stato di libertà ma al contempo anche la sospensione dall'insegnamento per dieci mesi in qualunque scuola di ogni ordine e grado, in attesa di capire che si arriverà anche ad un processo nei suoi confronti perché gravemente indiziata di maltrattamenti nei confronti di minori.

Un altro episodio simile a Monza

Sempre nella giornata di oggi, un'altra maestra d'asilo di 59 anni è stata sospesa dalla professione per un anno, dopo essere stata scoperta a maltrattare, insultare e picchiare, i suoi alunni, tra cui anche un bambino con disabilità. L'episodio è accaduto a Monza: per la sospensione, che nel suo caso è stata di dodici mesi, ancora una volta sono state decisive le intercettazioni ambientali audio e video acquisite dai carabinieri.