Bimba legata alla sedia nell’asilo a Pianura, la mamma chiama i carabinieri

Una bambina dell’asilo a Pianura è stata legata a una sedia mentre era in mensa; la madre ha chiesto l’intervento dei carabinieri.

A dirglielo era stata propria la figlia: una delle educatrici l'aveva legata alla sedia usando una sciarpa. E lei, il giorno dopo, si è presentata a scuola coi carabinieri. Storia che arriva da Pianura, periferia Ovest di Napoli, e che vede protagonista una bambina di pochi anni e una collaboratrice, assunta da pochi giorni e già licenziata proprio per questo episodio.

L'episodio si è verificato in mensa, la collaboratrice avrebbe provato a giustificarsi dicendo di avere usato quel sistema perché la bambina era irrequieta, e di avere tentato in questo modo di tenerla ferma durante il pranzo. La piccola, va precisato subito, sta bene e non ha riportato lesioni di nessun tipo. L'intervento dei carabinieri risale a ieri mattina, 30 ottobre. I militari della stazione di Pianura e del Nucleo Radiomobile di Napoli sono intervenuti nella scuola d'infanzia paritaria su richiesta della madre della bambina, che era andata a chiedere spiegazioni su quanto accaduto il giorno precedente.

I carabinieri hanno parlato anche con la direttrice della scuola, presente sul posto, che ha confermato la circostanza e ha chiarito subito che quel comportamento non è stato tollerato e sono stati presi immediatamente provvedimenti: la collaboratrice, assunta da appena quattro giorni, è stata già licenziata. La madre della bambina, evidentemente rassicurata dopo avere parlato con la responsabile della scuola, ha deciso di non sporgere denuncia.