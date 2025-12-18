napoli
video suggerito
video suggerito

Bimba di 3 anni ingerisce una pila a disco e rischia di soffocare: operata d’urgenza a Benevento

La piccola è stata sottoposta a un intervento endoscopico d’urgenza all’ospedale San Pio di Benevento, che è perfettamente riuscito.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Valerio Papadia
0 CONDIVISIONI
Immagine

Un incidente domestico, purtroppo frequente tra i più piccoli, ha rischiato di trasformarsi in tragedia a Benevento, dove una bimba di 3 anni ha ingerito una pila a disco – molto diffuse per alimentare giocattoli elettronici – e ha rischiato di soffocare. La bimba è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Pio, dove i medici l'hanno sottoposta a una operazione d'urgenza, rimuovendo la pila e salvandole la vita.

Quando la bambina è arrivata al Pronto Soccorso del nosocomio sannita, è stata sottoposta a una radiografia, grazie alla quale è stata individuata la pila: la bimba è stata portata in sala operatoria e sottoposta a un intervento endoscopico grazie alla collaborazione tra la Uoc Gastroenterologia, la Uoc Pediatria e la Uoc Anestesia e Rianimazione. L'intervento è perfettamente riuscito, la pila è stata rimossa e la piccola salvata: dopo qualche ora in osservazione nel post-operatorio, la bambina è stata dimessa.

"L’alto livello di integrazione tra le unità operative coinvolte è stato fondamentale per affrontare tale emergenza. Ringrazio la task force medico-infermieristica dell’Aorn che ha saputo reagire efficacemente ed in tempi strettissimi salvando la vita alla nostra piccola paziente" ha dichiarato Maria Morgante, direttrice generale dell'ospedale San Pio di Benevento.

Benevento
Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Capodanno 2026 a Napoli, il concertone con Elodie e Serena Brancale costa 590mila euro
Altri 170mila euro per dj set sul Lungomare e fuochi di artificio
Capodanno a Napoli 2026, concerto con Elodie e Serena Brancale in piazza del Plebiscito
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views