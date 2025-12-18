Bimba di 3 anni ingerisce una pila a disco e rischia di soffocare: operata d’urgenza a Benevento

Un incidente domestico, purtroppo frequente tra i più piccoli, ha rischiato di trasformarsi in tragedia a Benevento, dove una bimba di 3 anni ha ingerito una pila a disco – molto diffuse per alimentare giocattoli elettronici – e ha rischiato di soffocare. La bimba è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Pio, dove i medici l'hanno sottoposta a una operazione d'urgenza, rimuovendo la pila e salvandole la vita.

Quando la bambina è arrivata al Pronto Soccorso del nosocomio sannita, è stata sottoposta a una radiografia, grazie alla quale è stata individuata la pila: la bimba è stata portata in sala operatoria e sottoposta a un intervento endoscopico grazie alla collaborazione tra la Uoc Gastroenterologia, la Uoc Pediatria e la Uoc Anestesia e Rianimazione. L'intervento è perfettamente riuscito, la pila è stata rimossa e la piccola salvata: dopo qualche ora in osservazione nel post-operatorio, la bambina è stata dimessa.

"L’alto livello di integrazione tra le unità operative coinvolte è stato fondamentale per affrontare tale emergenza. Ringrazio la task force medico-infermieristica dell’Aorn che ha saputo reagire efficacemente ed in tempi strettissimi salvando la vita alla nostra piccola paziente" ha dichiarato Maria Morgante, direttrice generale dell'ospedale San Pio di Benevento.