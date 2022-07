Bimba di 3 anni azzannata dal cane dello zio ad Ercolano: è in pericolo di vita È in pericolo di vita la bimba di 2 anni e mezzo morsa dal cane dello zio ad Ercolano (Napoli); operata al Santobono, è in prognosi riservata.

A cura di Nico Falco

È ancora in gravi condizioni, e in pericolo di vita, la bimba di due anni e mezzo azzannata da un cane ieri sera ad Ercolano, in provincia di Napoli; trasportata in ospedale, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico d'urgenza ieri sera ed è stata trasferita nel reparto di Rianimazione. Sull'accaduto sono in corso indagini affidate al commissariato Torre del Greco della Polizia di Stato; gli agenti hanno ascoltato i familiari e i testimoni e stanno cercando di ricostruire i contorni della vicenda, a partire dalle condizioni in cui era tenuto il cane.

La tragedia si è consumata in via Montedoro, strada che collega i comuni di Ercolano e di Torre del Greco. A quanto si apprende, la piccola si trovava con la madre nel giardino dello zio. Il cane, un rottweiler, secondo le testimonianze raccolte dai poliziotti in quei momenti si sarebbe trovato in un recinto chiuso. Avrebbe però scavato nel terreno e sarebbe passato al di sotto della recinzione, per poi correre contro la bambina e morderla prima che riuscissero a bloccarlo.

I parenti si sono precipitati e sono riusciti a staccare il cane e hanno allertato i soccorsi. L'aggressione sarebbe durata soltanto pochi secondi, ma ha avuto effetti devastanti: la piccola ha riportato ferite all'addome e al ventre. La bimba è stata soccorsa e trasportata nell'ospedale locale, la gravità delle condizioni hanno reso necessario il trasferimento al pediatrico Santobono. Nell'ospedale napoletano è stata operata ieri sera, intorno alle 23:15, e successivamente è stata trasferita in Terapia Intensiva. Le prossime ore saranno decise per la decisione di sciogliere la prognosi.