Bimba di 16 mesi con emorragia cerebrale ad Agropoli, trasportata in elicottero al Santobono: è grave La bimba di Laureana Cilento trasportata in ospedale ad Agropoli con ematoma cerebrale e trasferita d'urgenza al Santobono per l'intervento.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Una bimba di 16 mesi di Laureana Cilento è stata ricoverata ieri pomeriggio, domenica 15 dicembre 2024, al Pronto Soccorso dell'ospedale civile di Agropoli, in provincia di Salerno, con un ematoma epidurale e conseguente emorragia celebrale. La bimba non era cosciente. Il personale sanitario si è subito reso conto della gravità della situazione. La piccola è stata così intubata e assistita dal rianimatore che l'ha stabilizzata. Quindi, è stato disposto il trasporto d'urgenza con l'elisoccorso all'Ospedale pediatrico Santobono di Napoli – presidio sanitario specializzato per questo tipo di interventi e dotato delle attrezzature adeguate – dove è stata affidata alle cure del personale medico e sottoposta ad intervento chirurgico. Le sue condizioni sarebbero gravi.

La bimba di 16 mesi di Laureana Cilento trasportata al Santobono

Il trasferimento è avvenuto tempestivamente. La bimba, accompagnata dai genitori, è stata trasportata dall'ambulanza dell’associazione San Giorgio allo Stadio Guariglia di Agropoli, dove c'era ad attendere la famiglia l'elicottero del 118, che è immediatamente decollato alla volta di Napoli. L'intervento sanitario è stato rapido e puntuale. Resta da chiarire, al momento, la dinamica dell'accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola si sarebbe ferita alla testa mentre stava giocando in casa, forse a seguito di una caduta e avrebbe perso i sensi. Sarebbe quindi stata immediatamente soccorsa dai genitori che allarmati, l'hanno trasportata d'urgenza in ospedale. Ma per conoscere l'esatta dinamica della vicenda bisognerà attendere eventuali ulteriori accertamenti. Intanto, sabato scorso, 14 dicembre, una bimba di 4 anni è morta a Tufino a seguito della caduta da una scala a chiocciola. In questo ultimo caso – non legato al precedente – sono in corso le indagini dei carabinieri.