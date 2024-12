Bimba di 4 anni morta in casa a Tufino (Napoli), caduta dalla scala a chiocciola

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Tragedia nella notte a Tufino, nella provincia di Napoli, uno dei comuni della vasta area intorno al grosso centro di Nola dove oggi, sabato 14 dicembre, una bambina di 4 anni è morta in casa. Da quanto si apprende, si sarebbe trattato di un tragico incidente domestico: secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la bimba sarebbe caduta da una scala a chiocciola interna all'abitazione, ubicata in via Roma. I genitori hanno chiamato i soccorsi ma il 118 non ha potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso, causato da gravi ferite conseguenti la rovinosa caduta. Nell'appartamento di Tufino, teatro della tragedia. sono giunti anche i carabinieri della Sezione Radiomobile di Nola, che hanno effettuato i rilievi del caso e avviato le opportune indagini per stabilire con precisione la dinamica della morte, in corso di accertamento.

La dinamica della morte della bimba di Tufino

Com'è morta A., 4 anni, nata a Benevento e residente coi genitori a Tufino, area Nolana, provincia di Napoli? È la domanda al centro delle indagini, coordinate dalla Procura di Nola guidata da Marco Del Gaudio. Sappiamo che è caduta da una scala a chiocciola interna all'appartamento, sappiamo che il fatto è avvenuto in piena notte, al momento l'orario di cui parlano i carabinieri è l'1.30. L'ipotesi è che la piccola si sia avventurata nottetempo al piano di sotto, tentando di scendere le scale e cadendo rovinosamente. Ma è ancora tutto da chiarire: chi era in casa sarà ascoltato dagli inquirenti. Al momento non è stata disposta autopsia, essendo chiara la causa del decesso della minore.

Choc e lutto nel Nolano dopo il dramma

La vicenda si è propagata rapidamente nella comunità tufinese, poco più di 3mila persone nell'area metropolitana di Napoli, lasciando le persone sotto choc. Molti conoscono la famiglia nella quale è avvenuto il dramma. L'abitazione è ubicata in una zona centrale di Tufino, in una palazzina a due piani. L'ingresso, addobbato a festa per Natale. ora è diventato scenario di una tragedia ed è sotto sigilli su richiesta dell'Autorità giudiziaria, atto dovuto per consentire alle forze dell'ordine gli adempimenti di rito: la scena della morte della bimba va analizzata centimetro per centimetro anche se al momento prevale l'ipotesi dell'incidente domestico. Il sindaco di Tufino, Michele Arvonio, esprime lo sconcerto della sua comunità: «Una grandissima tragedia. Si aggiunge a quella della morte di Altair Iannicelli, travolto ed ucciso da un camion mentre lavorava. Sono cose che non dovrebbero mai accadere e che sconvolgono gli animi di tutti noi».