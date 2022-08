Bimba di 15 mesi beve latte scaduto comprato al supermercato e finisce in ospedale a Capri La bottiglia era scaduta 7 mesi fa. La mamma ha denunciato l’episodio ai carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una bimba di 15 mesi è finita in ospedale a Capri dopo aver bevuto latte scaduto acquistato poco prima in un supermercato. La mamma, una giovane avvocatessa dell'isola Azzurra, residente ad Anacapri, ha presentato denuncia ai Carabinieri nei confronti dei titolari dell'esercizio commerciale, che le avrebbero venduto la merce avariata. L'episodio è accaduto ad Anacapri nelle scorse ore. La bambina, dopo aver ingerito il prodotto, ha vomitato e pianto e per questo è stata portata in ospedale dalla mamma, ma non è grave e ora sta bene.

Il latte era scaduto da 7 mesi

La bimba, secondo le prime ricostruzioni, si è sentita subito male dopo aver bevuto il latte per lo svezzamento e avrebbe cominciato a vomitare abbondantemente e a piangere. La reazione inaspettata della piccola ha subito suscitato la preoccupazione della mamma, che, quando ha controllato la bottiglia di latte acquistata in un supermercato locale, si è accorta che era scaduta da diversi mesi. Il prodotto, come indicato sull'etichetta, infatti, doveva essere consumato entro il 10 Gennaio 2022.

La bambina portata all'Ospedale Capilupi

Immediatamente la mamma ha portato la piccola all'Ospedale Capilupi di Capri, dove la bambina è stata affidata alle cure del personale medico sanitario. Per fortuna, la piccola non ha avuto gravi conseguenze. Il latte avariato ingerito era stato espulso già in gran parte con il vomito. Non appena la mamma è stata sicura che la piccola stesse bene, si è recata presso la stazione dei Carabinieri di Anacapri, nel suo comune di residenza, per sporgere denuncia contro i titolari dell'esercizio commerciale.