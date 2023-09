Bimba di 10 mesi ingoia una capsula di detersivo, salvata all’ospedale di Polla La bambina era rimasta vittima di un piccolo incidente domestico. Soccorsa subito dai genitori, è stata salvata all’Ospedale di Polla.

A cura di Pierluigi Frattasi

Bimba di 10 mesi ingoia una capsula di detersivo, ma viene salvata dal personale sanitario dell'Ospedale "Luigi Curto" di Polla, in provincia di Salerno. Il piccolo incidente domestico è accaduto negli scorsi giorni a San Pietro al Tanagro, nel Cilento. I genitori, avvedutisi immediatamente di quanto stava avvenendo, si sono subito attivati e sono riusciti ad estrarre tempestivamente la pastiglia dalla bocca della piccina. Ma si sono accorti anche che la piccola aveva comunque ingerito del liquido di detersivo. Da qui, la grande preoccupazione e la corsa in ospedale per le cure mediche del caso.

La corsa all'ospedale Curto di Polla

Una volta arrivati all'Ospedale "Luigi Curto" di Polla, la bambina è stata subito affidata alle cure del personale sanitario del Pronto Soccorso e del reparto di Rianimazione, con il supporto del personale dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria, che ha preso in carico la piccola paziente. La bimba è stata subito visitata dal primario del Reparto di Pediatria, Teodoro Stoduto, mentre medici e infermieri si sono attivati per rimuovere delicatamente qualsiasi residuo di detersivo potesse ancora esserci nel cavo orale della bambina. Per fortuna, la manovra è andata bene e la piccola non ha riportato alcun danno.

Visitata dagli specialisti, la piccola è stata salvata

Escluso il rischio di ulteriori complicazioni, la bambina è stata quindi dimessa dall'ospedale di Polla e riconsegnata ai suoi genitori, con i quali finalmente è tornata a casa. Per la famigliola, originaria di San Pietro al Tanagro, piccolo comune del Parco nazionale del Cilento, solo un grosso spavento, ma tutto è finito bene.