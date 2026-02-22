Bici contro moto a Capua, morto Giuseppe Pirozzi, poliziotto penitenziario: aveva 41 anni

L’agente era in sella alla sua bici, quando è stato travolto da una motocicletta. Ferita anche la donna alla guida della moto, che è indagata per omicidio stradale.

Giuseppe Pirozzi

Un tragico incidente stradale, purtroppo mortale, si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 22 febbraio, a Capua, nella provincia di Caserta: la vittima è Giuseppe Pirozzi, 41 anni, agente della Polizia Penitenziaria. Stando a una prima ricostruzione, intorno alle ore 12 di oggi, il poliziotto si trovava in sella alla sua bicicletta e stava percorrendo via Galatina quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha impattato frontalmente con una motocicletta, guidata da una donna di 44 anni, che proveniva dal senso opposto di marcia.

L'impatto è stato violento e Giuseppe Pirozzi è stato sbalzato dalla bicicletta, cadendo rovinosamente sull'asfalto. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per il 41enne non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nell'incidente, il suo cuore ha smesso di battere prima dell'arrivo dell'ambulanza. Anche la donna alla guida della moto è rimasta ferita ed è stata soccorsa e trasportata all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta: le sue condizioni non sarebbero gravi.

La motociclista indagata per omicidio stradale

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Capua, che hanno eseguito i rilievi del caso per accertare con precisione la dinamica dell'incidente. La Procura di Santa Maria Capua Vetere, competente sul territorio, come da prassi in questi casi, ha disposto il sequestro della salma di Giuseppe Pirozzi, che è stata portata all'Istituto di Medicina Legale di Caserta, dove nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia. Gli inquirenti, inoltre, hanno iscritto la donna alla guida della moto nel registro degli indagati: deve rispondere di omicidio stradale.

Originario di Trentola Ducenta, altra cittadina del Casertano, Giuseppe Pirozzi era un grande appassionato di ciclismo e prestava servizio presso la Centrale Operativa di Roma della Polizia Penitenziaria. "Nuovo lutto per la Polizia Penitenziaria: muore in un incidente stradale in bicicletta il collega Giuseppe Pirozzi di soli 41 anni" ha scritto sui social il Sappe, Sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria.