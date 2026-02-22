napoli
video suggerito
video suggerito

Bici contro moto a Capua, morto Giuseppe Pirozzi, poliziotto penitenziario: aveva 41 anni

L’agente era in sella alla sua bici, quando è stato travolto da una motocicletta. Ferita anche la donna alla guida della moto, che è indagata per omicidio stradale.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Valerio Papadia
24 CONDIVISIONI
Giuseppe Pirozzi
Giuseppe Pirozzi

Un tragico incidente stradale, purtroppo mortale, si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 22 febbraio, a Capua, nella provincia di Caserta: la vittima è Giuseppe Pirozzi, 41 anni, agente della Polizia Penitenziaria. Stando a una prima ricostruzione, intorno alle ore 12 di oggi, il poliziotto si trovava in sella alla sua bicicletta e stava percorrendo via Galatina quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha impattato frontalmente con una motocicletta, guidata da una donna di 44 anni, che proveniva dal senso opposto di marcia.

L'impatto è stato violento e Giuseppe Pirozzi è stato sbalzato dalla bicicletta, cadendo rovinosamente sull'asfalto. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per il 41enne non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nell'incidente, il suo cuore ha smesso di battere prima dell'arrivo dell'ambulanza. Anche la donna alla guida della moto è rimasta ferita ed è stata soccorsa e trasportata all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta: le sue condizioni non sarebbero gravi.

La motociclista indagata per omicidio stradale

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Capua, che hanno eseguito i rilievi del caso per accertare con precisione la dinamica dell'incidente. La Procura di Santa Maria Capua Vetere, competente sul territorio, come da prassi in questi casi, ha disposto il sequestro della salma di Giuseppe Pirozzi, che è stata portata all'Istituto di Medicina Legale di Caserta, dove nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia. Gli inquirenti, inoltre, hanno iscritto la donna alla guida della moto nel registro degli indagati: deve rispondere di omicidio stradale.

Leggi anche
Incidente a Varcaturo, moto si scontra con un'auto: Mario Costantin muore a 31 anni

Originario di Trentola Ducenta, altra cittadina del Casertano, Giuseppe Pirozzi era un grande appassionato di ciclismo e prestava servizio presso la Centrale Operativa di Roma della Polizia Penitenziaria. "Nuovo lutto per la Polizia Penitenziaria: muore in un incidente stradale in bicicletta il collega Giuseppe Pirozzi di soli 41 anni" ha scritto sui social il Sappe, Sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria.

Caserta
Cronaca
Incidenti stradali
24 CONDIVISIONI
Immagine
Bimbo muore dopo il trapianto a Napoli, la mamma: "Chi ha sbagliato deve pagare"
Avvisi di garanzia e cellulari sequestrati al Monaldi. I medici: "Fatto il possibile"
L'amore di Napoli per Domenico, al Monaldi altarino con centinaia di biglietti: "Figlio di tutti noi"
"Stanno girando raccolte fondi che sono truffe"
Il piccolo Domenico è morto due mesi dopo il trapianto di cuore fallito al Monaldi di Napoli
L'avvocato della famiglia del bambino: "La cartella clinica è incompleta"
Cos’è la cardiomiopatia dilatativa che aveva portato al trapianto
Matteo Bassetti: "Errori di comunicazione inaccettabili. Donate gli organi"
Perché per Domenico alla fine non è stato usato un cuore artificiale
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views