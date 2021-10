Chi è Biagio Izzo, da Bibì ai film a Tale e quale show Biagio Izzo, l’attore napoletano che dal personaggio di Bibì nel duo Bibì & Cocò è arrivato fino al piccolo e grande schermo. In questi giorni impegnato con il programma Tale e Quale Show, è dal 1983 che intrattiene generazioni di napoletani prima ed italiani poi. Storica la sua partecipazione al programma “Telegaribaldi”, fino al più recente Made in Sud.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Biagio Izzo è sulla cresta dell'onda in questi giorni per le sue performance canore e non solo nel programma televisivo Tale e Quale Show, nel quale ha interpretato nell'ultima puntata andata in onda venerdì scorso Carmen Miranda. Ma il popolare attore e comico napoletano arriva da una lunga carriera cinematografica e televisiva, della quale le sue performance canore di queste sere sono solo le ultime apparizioni in ordine di tempo.

Napoletano classe 1962, ha iniziato giovanissimo (1983) la sua carriera, assieme a Ciro Maggio, con il quale fondò la coppia Bibì & Cocò. Proprio questo duo lo rese velocemente famoso in tutta Napoli: musicassette con brani comico-demenziali e comparsate televisive, i due in breve tempo erano diventati gli "ospiti fissi" di matrimoni e cerimonie di vario tipo, esibendosi alla presenza degli invitati nei locali che ospitavano queste feste. La loro popolarità divenne tale che spesso nella stessa giornata dovevano esibirsi in più posti, tale era la richiesta per i due. Lo sbarco a TeleGaribaldi, programma che conduceva con Gianni Simioli e dove interpretava anche diversi personaggio (tra cui lo stesso Bibì), prima di arrivare poi al mondo del cinema dove era già apparso come personaggio minore in vari film (tra cui "Quel ragazzo della Curva B" con Nino D'Angelo). Poi, i grandi successi nei film con Vincenzo Salemme prima e con la coppia Boldi-De Sica poi. Fino al suo graduale ritorno nel piccolo schermo (ma senza mai lasciare il cinema): da Si Può Fare a Made in Sud, Biagio Izzo si è lentamente ripreso anche la televisione, fino al successo di queste sere a Tale e Quale Show, dove più che per le sue performance canore si è messo in evidenza per la sua verve comica, che ha fatto scatenare il pubblico in studio e quello da casa.