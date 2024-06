video suggerito

Bevande alcoliche a minorenni, chiuso per 15 giorni un locale dei Quartieri Spagnoli Alcolici somministrati a minori, chiuso per 15 giorni un locale nei Quartieri Spagnoli di Napoli: nei mesi scorsi trovati anche clienti con armi e droga.

Quindici giorni di sospensione dell'attività per un locale dei Quartieri Spagnoli di Napoli: lo ha deciso il Questore di Napoli Maurizio Agricola, su proposta del commissariato di Montecalvario. Nel locale infatti si erano susseguiti diversi episodi di vendita di bevande alcoliche a minori, ma non solo: anche violazioni in tema di impatto acustico e perfino di soggetti in possesso di sostanze stupefacenti e di armi. Episodi registrati a distanza di settimane ma che hanno convinto la Questura ha disporre la sospensione per 15 giorni delle attività del locale, che resterà chiuso fino a luglio.

Tra febbraio e marzo di quest'anno, gli agenti di polizia avevano sorpreso minori di 16 e 18 anni a bere sostanze alcoliche all'interno, mentre i poliziotti scoprivano anche diverse violazioni in tema di impatto acustico. E non solo: nel corso dei controlli, avevano anche sanzionati quattro soggetti per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale ed uno di questi era stato anche denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso di un coltello. Non si è trattato dei soli casi: già ad ottobre scorso, gli agenti del commissariato di Montecalvario avevano denunciato la titolare dell'attività commerciale per somministrazione di bevande alcoliche a minori in quanto aveva venduto alcolici a tre minori, due dei quali sotto i sedici anni, e senza richiedere il documento d’identità nonostante la loro minore età apparisse chiara. La titolare era stata così sanzionata amministrativamente per lo stesso motivo, ma il reiterarsi dei fenomeni ha fatto sì che scattasse la sospensione per 15 giorni dell'attività.