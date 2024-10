video suggerito

Bersagliato dalle multe, i poliziotti scoprono che a Napoli c’è un’auto clone della sua La Polstrada ha rintracciato un’automobile clonata a Napoli: targa e documenti erano contraffatti e le multe arrivavano al proprietario dell’auto originale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Lui, in quelle strade, non ci era mai passato. E non aveva nemmeno preso l'autostrada in quei giorni. Eppure, i verbali erano inequivocabili: multe su multe, affibbiate alla sua automobile. Storia strana, quella che un cittadino ha raccontato un paio di settimane fa alla Polizia Stradale, e che ha portato ad una scoperta: l'uomo aveva ragione, a collezionare quei verbali era un'automobile identica alla sua, con tutti i dati identificativi contraffatti.

La vicenda inizia il 15 ottobre, quando la vittima si presenta negli uffici della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta con una serie di multe tra le mani relativa a diverse violazioni al Codice della Strada avvenute in posti in cui non è mai stato e con vari avvisi di mancato pagamento di pedaggio autostradale. Gli agenti avviano le indagini e la risposta arriva dalle telecamere: in città c'è un'altra automobile uguale, dello stesso modello, marca e targa, differisce soltanto il colore della carrozziera. Grazie all'analisi dei transiti delle telecamere cittadine, e col supporto del commissariato San Giovanni -Barra, i poliziotti riescono a intercettare l'automobile clonata in via delle Repubbliche Marinare.

Alla guida c'è un sessantenne napoletano. Nell'abitacolo viene trovato un portadocumenti: dentro ci sono una carta di circolazione falsa, con sopra i dati del proprietario dell'automobile e abbinata alla targa, anche quella falsa; c'è anche la polizza assicurativa: falsa pure quella, riporta i dati di quella originale. E non finisce qui: i poliziotti accertano che il "pezzotto" è stato fatto anche sulla targhetta identificativa del veicolo e che il numero sulla carrozzeria è stato alterato e contraffatto. Per il 60enne scatta la denuncia a piede libero per ricettazione, per l'automobile il sequestro penale.