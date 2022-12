Berlusconi frena la fuga in Forza Italia a Napoli, i consiglieri comunali ricevuti ad Arcore Berlusconi: “C’è desiderio di lavorare per il partito”. Gli incarichi: Brescia vice-coordinatore in regione, Guangi alla Città metropolitana, Savastano a Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Tanti malumori in Forza Italia a Napoli dopo le ultime elezioni politiche, tra candidature non condivise e minacce di strappi. Silvio Berlusconi scende in campo personalmente per ricompattare gli azzurri partenopei. Ricevuto ad Arcore il gruppo dei consiglieri comunali, con Domenico Brescia, Bianca D'Angelo, Salvatore Guangi e Iris Savastano, e assegnati nuovi incarichi. Brescia, giovane imprenditore edile di Quarto, diventa vice coordinatore regionale vicario in Campania, dietro Fulvio Martusciello, Guangi vice coordinatore della città metropolitana di Napoli, Savastano coordinatrice a Napoli.

Berlusconi: "C'è desiderio di lavorare per il partito"

Ad annunciare i nuovi incarichi è lo stesso Silvio Berlusconi, con un post sul suo profilo Facebook:

Ho ricevuto ad Arcore il gruppo comunale di Napoli nelle persone di Domenico Brescia, Bianca D'Angelo, Salvatore Guangi e Iris Savastano per un’analisi della situazione politica in città e in Campania a cui come, è noto, sono particolarmente legato. Ho potuto constatare la determinazione ed il desiderio dell'intero gruppo di lavorare per il Partito e per i cittadini ed è per questo che ho chiesto a Domenico Brescia di ricoprire la carica di vice coordinatore regionale vicario, a Salvatore Guangi la carica di vice coordinatore provinciale vicario e ad Iris Savastano di guidare il coordinamento della città di Napoli. Auguro a tutti loro buon lavoro, buona salute e serenità.

Savastano: "Berlusconi unica guida"

A stretto giro arriva anche il ringraziamento di Iris Savastano, che su Instagram scrive: