Benevento, bimbo di due anni muore in ospedale: aperta un’inchiesta Il piccolo, ospite di una casa famiglia di Montesarchio, è arrivato in gravi condizioni all’ospedale Fatebenefratelli di Benevento, dove è morto poco dopo, nonostante il tentativo dei medici di salvargli la vita. La Procura ha disposto il sequestro della salma del bambino e l’autopsia per accertare le cause della morte.

Indagini sono in corso per fare luce sulla morte di un bambino di soli due anni, deceduto all'ospedale Fatebenefratelli di Benevento. Il piccolo, che da quanto si apprende era ospite di una casa famiglia di Montesarchio, nella provincia sannita, è arrivato nel nosocomio beneventano in condizioni di salute molto gravi: a nulla sono valsi i tentativi dei medici di salvargli la vita, il bimbo è morto poco dopo il suo arrivo. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il bambino avrebbe accusato un malore mentre si trovava nella casa famiglia: in ospedale, però, il piccolo ci è arrivato in condizioni gravissime, che lo hanno portato poco dopo alla morte. Sulla vicenda indagano la Polizia di Stato e la Procura di Benevento, che ha disposto il sequestro della salma e l'autopsia, per accertare con precisione le cause della morte del bambino.

