“Basta, vado via”, litiga con la moglie ed esce di casa, ma era ai domiciliari: arrestato

A cura di Valerio Papadia

Curiosa la vicenda occorsa a Qualiano, nella provincia di Napoli, dove un uomo di 46 anni, dopo aver litigato con la moglie, d'impeto, ha lasciato l'abitazione coniugale per lasciar sbollire la rabbia: peccato che il 46enne fosse sottoposto agli arresti domiciliari, ed è stato quindi arrestato per evasione. L'uomo ha litigato con la moglie e, al culmine del diverbio, ha pronunciato la classica frase che si dice in quei frangenti: "Basta, vado via!" ed è uscito di casa, rifugiandosi nell'abitazione dei genitori per far sbollire la rabbia. Peccato che, come detto, il 46enne fosse sottoposto agli arresti domiciliari e non fosse stato autorizzato a lasciare la propria abitazione: i carabinieri della stazione di Qualiano si sono messi così sulle sue tracce e lo hanno raggiunto in poco tempo. La competente Autorità Giudiziaria, ricevuta la comunicazione dell'evasione, ha disposto per il 46enne nuovamente gli arresti domiciliari, ma questa volta nella casa dei genitori: è ora in attesa di giudizio.

A Frattamaggiore, ancora nell'hinterland a Nord di Napoli, i carabinieri sono invece intervenuti per numerosi colpi d'arma da fuoco esplosi contro un'automobile: sono 15 i proiettili che hanno colpito una vettura, questa notte, parcheggiata in via Filippo Turati; per fortuna, l'episodio non ha fatto registrare feriti. Sull'accadimento indagano i carabinieri della compagnia di Giugliano, ai quali spetta fare luce su dinamica e motivazioni del gesto.