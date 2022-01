A Frattaminore auto crivellata da 15 colpi nella notte La vettura è stata centrata da circa 15 proiettili. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Una pioggia di fuoco quella che ha investito un'auto questa notte a Frattaminore, in provincia di Napoli. Il veicolo è stato centrato da almeno 15 proiettili. La vettura è stata ritrovata in via Filippo Turati 20 dai carabinieri della stazione di Frattamaggiore intervenuti nel cuore della notte, dopo la segnalazione arrivata al 112 di numerosi colpi d’arma da fuoco esplosi. Quando sono giunti sul posto, i militari dell'arma hanno ritrovato la macchina completamente crivellata di colpi, il cui calibro è ancora in fase di accertamento. Per fortuna, non si registrano feriti. Sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania per chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Non è escluso che possano essere utilizzate eventuali registrazioni delle telecamere presenti nella zona, per cercare di individuare e identificare gli autori del gesto.

Non si ferma l'escalation di violenza nei comuni dell'hinterland napoletano, dove spesso si verificano episodi di "stese" e spari contro attività commerciali o automobili, spesso a scopo intimidatorio, da parte di esponenti della criminalità. Nel vicino comune di Casoria sabato 1 gennaio scorso una raffica di proiettili era stata esplosa di notte contro un autonoleggio. Almeno 14 colpi in quell'occasione avevano centrato le due saracinesche del locale. Mentre a terra erano stati ritrovati altrettanti bossoli calibro 9. L'episodio era avvenuto in via Tevere numero 20, dove si trova l'attività commerciale. Sulla vicenda in quel caso è stata aperta una indagine dei Carabinieri della compagnia di Casoria e della locale stazione.