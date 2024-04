Auto si ribalta a Fuorigrotta: i passanti la rimettono sulle ruote e soccorrono gli occupanti L’incidente nella notte in piazzale Tecchio, nel cuore di Fuorigrotta, periferia Ovest di Napoli: sono stati i passanti a rimettere l’auto sull’asse e a soccorrere gli occupanti a bordo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Rocambolesco incidente stradale poco dopo la mezzanotte di oggi, venerdì 5 aprile, a Fuorigrotta, quartiere della periferia occidentale di Napoli: per cause che sono ancora in corso di accertamento, in piazzale Tecchio, nel cuore del quartiere, un'automobile – una Lancia Ypsilon bordeaux – si è dapprima schiantata contro un cartellone pubblicitario che si trova in strada, che è stato divelto, e si è poi ribaltata, finendo al centro della carreggiata.

Sono stati alcuni passanti, che si trovavano per strada in quel momento e che hanno assistito all'incidente, a intervenire prontamente: hanno così dapprima rimesso l'auto sul proprio asse e si sono poi prodigati per soccorrere gli occupanti a bordo della vettura che, da quanto si apprende, nonostante l'incidente sia sembrato molto violento, non avrebbero riportato gravi conseguenze.

Sull'incidente di questa notte a Fuorigrotta è intervenuto anche il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha dichiarato: "Queste strade diventano sempre di più piste da corsa utilizzate da folli, irresponsabili e delinquenti che vanno fermati anche attraverso l'utilizzo di dispositivi anti-velocità, dossi e dissuasori. Le ultime modifiche del codice della strada avrebbero dovuto mettere dei freni a questa follia, invece non è stata introdotta nessuna importante novità sull’eccesso di velocità ma, anzi, si è permesso ai neopatentati di guidare motori più potenti e gli enti locali sono stati notevolmente ridimensionati nel contrasto al fenomeno. Una scelta che pagheremo pesantemente".