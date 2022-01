A Casoria raffica di proiettili contro autonoleggio nella notte: 14 colpi nelle saracinesche L’episodio è avvenuto in via Tevere numero 20, dove si trova l’attività commerciale: indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine d’archivio

Raffica di proiettili contro un autonoleggio a Casoria, in provincia di Napoli, questa notte. Almeno 14 colpi hanno centrato le saracinesche del locale. Mentre a terra sono stati ritrovati altrettanti bossoli. L'episodio è avvenuto in via Tevere numero 20, dove si trova l'attività commerciale. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sulla vicenda indagano i Carabinieri della compagnia di Casoria e della locale stazione, le indagini sono in corso. Già effettuati i rilievi nella serata di ieri, sabato 1 gennaio 2021.

Esplosi proiettili calibro 9

Le forze dell'ordine, nel corso del primo sopralluogo, hanno rinvenuto ben 14 fori sulle due saracinesche dell'esercizio commerciale. A terra rivenuti e sequestrati altrettanti bossoli calibro 9. Le indagini sono attualmente in corso. Non è escluso che possano essere acquisite le immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di individuare e identificare gli autori del gesto.

Non si ferma, insomma, l'escalation di violenza a Casoria. Già lo scorso anno si erano registrati diversi episodi, con spari in strada. A settembre un 23enne era stato ricoverato al Cardarelli di Napoli con ferite da arma da fuoco a entrambe le gambe. Il giovane aveva raccontato di essere stato colpito a Casoria da due rapinatori che gli avevano intimato di consegnare l'orologio. Pochi giorni prima, un 31enne era stato colpito da un proiettile al volto nei pressi del cimitero di Casoria. Trasportato, poi, in codice rosso all'ospedale Cardarelli di Napoli. Violenze consumate in strada, mettendo a rischio l'incolumità di tante persone innocenti.