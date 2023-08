Barra, 48enne colpito da proiettile alla gamba in strada: portato all’Ospedale del Mare Un 48enne è stato ferito al polpaccio da un colpo di arma da fuoco in via Mastellone, angolo via Giordano, a Barra. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Un uomo è stato colpito al polpaccio da un colpo di arma da fuoco oggi pomeriggio, sabato 5 agosto 2023, in via Mastellone, angolo via Giordano, a Barra. Il ferito, un 48enne di Barra già noto alle forze dell’ordine, è stato subito trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale del Mare, attorno alle 19,30. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto, sono arrivati i carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale che hanno avviato le indagini per chiarire la vicenda.

Portato all'Ospedale del Mare, non è grave

All'Ospedale del Mare il ferito ha ricevuto le cure mediche del caso. Secondo le prime informazioni, il 48enne non è in pericolo di vita. Non è escluso che gli investigatori possano acquisire eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di individuare e identificare chi possa aver esploso i colpi di pistola che hanno ferito il 48enne. Soltanto nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli.