Barbara diventa madre a 50 anni dopo 2 aborti e 8 fecondazioni fallite: è nata Beatrice

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il dottor Raffaele Petta con la coppia neo–genitrice: Barbara Caramico e Fabio De Luca

Diventa mamma a 50 anni, dopo due aborti e otto tentativi di fecondazione assistita falliti. La bella storia arriva dalla Clinica Malzoni di Avellino, dove Barbara Caramico e Fabio De Luca si erano rivolti per diventare genitori. La coppia, lei di Salerno, lui di Napoli, si sono affidati al personale della clinica irpina per mettere al mondo un figlio tanto atteso, dopo i vari tentativi che si erano conclusi sempre in malo modo. Forse anche poche le speranze con le quali si erano rivolti al dottor Raffaele Petta, con i quali hanno iniziato un nuovo percorso di Fecondazione Assistita.

La nascita di Beatrice

Barbara è stata ricoverata alla 38esima settimana di gravidanza nel reparto di Ostetricia diretto dalla dottoressa Annamaria Malzoni, nell'omonima clinica avellinese. Alle 12.26 del 9 dicembre, l'evento tanto atteso con la nascita della piccola Beatrice, una splendida bambina di 3,060 grammi. L'equipe che ha assistito la donna durante il parto è stato composto dal dottor Raffaele Picone, il dottor Raffaele Petta, l'ostetrica Sofia Lamberti, il dottor Raffaele Adamo, la dottoressa Damiana Napoli, e l'anestesista Franco Lazzarini. La piccola Beatrice è stata quindi affidata al dottore neonatologo Angelo Izzo. Dopo pochi giorni, la coppia e la piccola hanno fatto quindi ritorno a casa.

"Grazie a tutti coloro che lo hanno reso possibile"

La neo-mamma Barbara Caramico ha poi voluto ringraziare "tutto il personale medico, ostetrico, infermieristico della Clinica Malzoni per la amorevole competenza e disponibilità", e soprattutto "il dottor Raffaele Petta che con la sua equipe che ha realizzato una impresa che sembrava impossibile, assieme a tutti quelli che mi hanno accompagnato in questo meraviglioso percorso che ha portato alla nascita di Beatrice", ha aggiunto ancora la donna.

