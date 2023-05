Bandiere blu 2023 in Campania, l’elenco delle 19 spiagge e località premiate Anche nel 2023 sono state assegnate le Bandiere Blu. In Campania sono 19, con una sola new entry rispetto allo scorso anno: San Mauro Cilento, nel Salernitano, la provincia che detiene più riconoscimenti.

A cura di Valerio Papadia

L'estate è ormai alle porte e anche in questo 2023 sono state assegnate le Bandiere Blu: si tratta di un riconoscimento assegnato ogni anno dalla Ong Fee (Foundation for environmental education) che premia le migliori località balneari nel mondo (è presente in 81 Paesi), in cui il mare risulta limpido e non inquinato. In Campania, in questo 2023, sono 19 le Bandiere Blu assegnate: c'è soltanto una new entry rispetto allo scorso anno, vale a dire San Mauro Cilento, nella provincia di Salerno, che è anche quella a detenere il maggior numero di riconoscimenti.

La spiaggia di Trentova ad Agropoli

Come sappiamo, soltanto tre delle cinque province della Campania sono bagnate dal mare: tra queste, però, soltanto le province di Napoli e Salerno hanno ottenuto le Bandiere Blu, mentre resta esclusa la provincia di Caserta. La Campania, con le sue 19 spiagge premiate, è sul terzo gradino del podio, a pari merito con Toscana e Calabria, dietro alla Puglia, seconda e alla Liguria, prima. Ecco, di seguito, quali sono le località – con le relative spiagge – che hanno ottenuto le Bandiere Blu in Campania nel 2023.

Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina

Anacapri (Napoli): Faro Punta Carena; Gradola-Grotta Azzurra

Massa Lubrense (Napoli): Baia delle Sirene; Marina del Cantone; Marina di Puolo; Recommone

Vico Equense (Napoli): Bikini, Scrajo Mare, Marina di Vico-Marina di Seiano Ovest Porto, Capa la Gala

Sorrento (Napoli): San Francesco-Marina Grande; Riviera di Massa

Piano di Sorrento (Napoli): Marina di Cassano

Montecorice (Salerno): Baia Arena; Spiaggia Capitello; Spiaggia Angone; San Nicola

Capaccio (Salerno): Licinella; Varolato-La Laura-Casina D'Amato; Torre di Paestum-Foce Acqua dei Ranci

Agropoli (Salerno): Spiaggia libera Porto; Lungomare San Marco; Torre San Marco; Trentova

Pisciotta (Salerno): Ficaiola-Torraca-Gabella; Pietracciaio-Fosso della Marina-Marina Acquabianca

Casal Velino (Salerno): Dominella-Torre; Lungomare-Isola

Centola (Salerno): Palinuro; Marinella

Pollica (Salerno): Acciaroli; Pioppi

Vibonati (Salerno): Santa Maria le Piane; Torre Villammare; Oliveto

Positano (Salerno): Spiaggia Grande; Spiaggia Arienzo; Spiaggia Fornillo

Castellabate (Salerno): Lago Tresino; Marina Piccola; Pozzillo-San Marco; Punta Inferno; Baia Ogliastro

Ascea (Salerno): Baia di Velia; Torre del Telegrafo; Marina di Ascea

Marina di Camerota (Salerno): Cala Bianca

Ispani (Salerno)

San Mauro Cilento (Salerno)