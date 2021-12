Bandi di gara ad hoc per gestione rifiuti: arrestati sindaco e capo Polizia Municipale nel Casertano Il sindaco e il comandante della Polizia Municipale di Curti, nel Casertano, sono tra i sei destinatari di misure di custodia cautelare nell’ambito di un’indagine su bandi di gara ad hoc per favorire imprenditori nella gestione dei rifiuti.

A cura di Valerio Papadia

Sono sei le misure di custodia cautelare (una in carcere e sei agli arresti domiciliari) eseguite dai carabinieri per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, nell'ambito di una indagine su presunti bandi di gara ad hoc, tra la provincia partenopea e quella di Caserta, per favorire alcuni imprenditori nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti. Le ordinanze di custodia cautelare hanno riguardato imprenditori ed esponenti della pubblica amministrazione, tra cui Antonio Raiano e Igino Faiella, rispettivamente il sindaco e il comandante della Polizia Municipale di Curti, nel Casertano. Come specificano gli inquirenti, gli indagati sono da ritenersi presunti innocenti, trattandosi al momento di indagini preliminari, fino al definitivo accertamento di colpevolezza dettato da sentenza irrevocabile.

Le indagini sono scattate nel 2017

Le indagini, come detto coordinate dai magistrati antimafia di Napoli, sono partite nel 2017 e hanno permesso agli inquirenti di accertare l'esistenza di un collaudato sistema, avente ruoli e metodologie ben definiti dopo anni di attività illecite, che aveva come obiettivo la creazione e l'aggiudicazione di bandi di gara pensati ad hoc per venire incontro alle esigenze di aziende e imprenditori attivi nel settore della raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti urbani in diversi comuni delle province di Napoli e Caserta. Per gli indagati sono state formulate le accuse di turbata libertà degli incanti, turbata libertà dei procedimenti di scelta del contraente, falsità in atti pubblici e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.