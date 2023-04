Banda taglia la strada al furgone per rapinarlo. L’autista scappa e loro sparano Tentata rapina ad un furgone, l’autista fa retromarcia e arriva una pioggia di proiettili, due colpiscono parabrezza e paraurti.

A cura di Redazione Napoli

Immagine di repertorio

Casoria, area Nord di Napoli, poco dopo le dieci e mezzo di sera. Furgone percorre via Etna, una strada laterale del popoloso centro dell'hinterland, quando un’auto gli taglia la strada. Esce un gruppo di rapinatori, 3 o 4 persone, hanno il passamontagna calzato e sono armate.

L’uomo capisce che di lì a poco sarebbe rimasto senza furgone e contenuto. Spaventato, ingrana la retromarcia.

I rapinatori – per carabinieri sono "presunti", visto che la dinamica è ancora parzialmente da appurare – avrebbero esploso alcuni proiettili, colpendo il parabrezza e il paraurti anteriore lato guida. Dopo un breve inseguimento la vittima sarebbe riuscita a seminare i malviventi, raggiungendo poi una stazione dei carabinieri.

In via Etna, i militari del nucleo radiomobile di Casoria hanno effettivamente ritrovato 2 bossoli calibro 7,65 mm. Fortunatamente nessun ferito ma indagini in corso per capire la natura di questa sparatoria.