Banda di napoletani in trasferta in Spagna per rapinare Rolex: 5 arresti I cinque – quattro uomini e una donna – erano specializzati in rapine di orologi di lusso nella zona di Marbella: sono stati arrestati grazie alla collaborazione tra la polizia spagnola e la Squadra Mobile di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Erano andati in trasferta in Spagna per rapinare Rolex i cinque napoletani – si tratta di quattro uomini e una donna di età compresa tra i 18 e i 52 anni – arrestati nel Paese iberico dalla Policia Nacional grazie alla collaborazione della Squadra Mobile della Questura di Napoli: i cinque facevano parte di una cellula criminale dedita alle rapine di orologi di lusso nell'area di Marbella. La banda è stata scoperta dopo l'ultimo colpo, la rapina di un Rolex da 50mila euro ai danni di un turista britannico in vacanza a Puerto Banus lo scorso 2 novembre.

Le indagini della polizia spagnola, in collaborazione come detto con quella italiana, hanno permesso di ricostruire il modus operandi utilizzato dalla banda criminale per mettere a segno le rapine, osservato proprio durante l'ultimo colpo. Prima di entrare in azione, gli indagati hanno scelto l'obiettivo e lo hanno pedinato; due di loro, a bordo di una motocicletta, hanno avvicinato il turista britannico e gli hanno strappato il Rolex dal polso.

Gli inquirenti sono riusciti a identificare i veicoli utilizzati durante l'ultima rapina e ne hanno seguito le tracce, che li hanno portati fino a Mijas, nella provincia di Malaga, dove la banda, in una casa della cittadina, aveva allestito la sua centrale operativa. La polizia ha pertanto arrestato i cinque prima che, stando a quanto ricostruito, potessero mettere a segno una nuova rapina; contestualmente, sono stati sequestrati documenti d'identità falsificati, 2.710 euro in contanti, due veicoli – un'auto e una moto – e numerosi caschi di motocicli e indumenti utilizzati durante le rapine.