Bambino ingoia una monetina e rischia di soffocare, salvato in ospedale

Un bambino di 8 anni di Sarno, in provincia di Salerno, è stato salvato all'ospedale "Villa Marta": aveva ingoiato una moneta, che gli era rimasta bloccata nell'esofago e rischiava di bloccargli le vie respiratorie. L'intervento è stato eseguito nel corso della notte, il piccolo è stato dichiarato fuori pericolo. A renderlo noto è il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, che si complimenta con il medico Sergio Di Fenza, responsabile dell'U.S.di Gastroenterologia, e la sua equipe.

Il primo cittadino sottolinea il fatto che, in passato, per emergenze del genere il bambino sarebbe stato trasferito d'urgenza al Santobono di Napoli, invece l'emergenza è stata gestita con successo nell'ospedale locale. Scrive il sindaco su Facebook:

Un plauso al collega: non è la prima volta che risolve con maestria, umanità e professionalità, casi clinici e chirurgici complicati. Nel caso specifico, in altri momenti si sarebbe dovuto trasferire il bambino al Santobono con la massima apprensione dei genitori e del piccolo paziente.

L'intervento di stanotte dimostra ancora una volta tutta la sua professionalità. È un onore per il nostro ospedale, per la città di Sarno e per l'Asl di Salerno, avere un reparto diretto da un responsabile eccellente. Ricordo all'attivo del dr. Di Fenza circa 8.000 prestazioni annue gastroenterologiche, con una lista d'attesa notevole.