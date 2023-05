Ballottaggio a Marano di Napoli, il nuovo sindaco è Matteo Morra: ma alle urne va solo il 29,31% Matteo Morra, candidato per Pd, Centro Democratico e Demos, è il nuovo sindaco di Marano di Napoli, eletto con il 54,57% dei voti al secondo turno.

A cura di Pierluigi Frattasi

È Matteo Morra il nuovo sindaco di Marano di Napoli. C'è già un primo risultato dei ballottaggi per le elezioni amministrative 2023 in Campania che si sono tenuti il 28 e 29 maggio e hanno visto chiamati al voto 6 Comuni nella regione meridionale. Morra, candidato per Pd, Centro Democratico e Demos tra gli altri, viene eletto sindaco con il 54,57% dei voti al secondo turno (7.541), battendo lo sfidante Michele Izzo, candidato civico, che si ferma al 45,43% (6.278 voti). Morra potrà contare su una maggioranza di 15 consiglieri su 24, ai quali si aggiunge il voto del sindaco. "È soltanto l'inizio – commenta Morra su Facebook – Finalmente abbiamo l'opportunità di portare Marano dove merita di stare. L'onere e l'onore di questo ruolo è frutto dell'impegno di tutti voi elettori. Vi prometto che adesso #Maranorinasce".

Le urne si sono chiuse alle ore 15,00 di oggi, ma l'affluenza definitiva è stata molto bassa. Solo il 29,31% degli elettori ha votato (al primo turno era stata del 50,53%). Morra al primo turno aveva raccolto il 24,98% delle preferenze, mentre Izzo era arrivato al 21,44%.

I numeri in consiglio comunale a Marano

Il Comune di Marano, che si trova nell'area metropolitana di Napoli, viene fuori da un commissariamento. Il compito di Morra sarà dunque anche quello di ricostruire. Il nuovo primo cittadino potrà contare su una maggioranza di 16 voti su 25, compreso il suo.

La maggioranza

Matteo Morra, sindaco

Pd (5 consiglieri),

Marano Rinasce (5 consiglieri)

Demos (2 consiglieri),

Centro Democratico (2 consiglieri),

Marano in Europa (1 consigliere)

Opposizione