Ballottaggi elezioni amministrative 2023 in 6 Comuni in Campania: affluenza 10,23% alle ore 12 In Campania si vota per il ballottaggio in 6 Comuni: Marano, Torre del Greco, Cercola, Scafati, San Felice a Cancello e Campagna. L’affluenza alle urne.

A cura di Pierluigi Frattasi

Urne aperte in Campania oggi, domenica 28 maggio 2023, in 6 Comuni nell'area metropolitana di Napoli e nelle province di Caserta e Salerno, chiamati al ballottaggio per la scelta del sindaco, nell'ambito del secondo turno delle elezioni amministrative 2023 del 14 e 15 maggio scorsi. Si tratta dei Comuni chiamati al voto dove al primo turno nessuno dei candidati ha superato la soglia del 50% più uno dei voti.

Alle urne ci sono Torre del Greco, Marano di Napoli e Cercola nell'area metropolitana di Napoli, San Felice a Cancello nella provincia di Caserta e Scafati e Campagna in quella di Salerno. Si vota oggi, fino alle ore 23,00, e domani, lunedì 29 maggio, dalle ore 7,00 alle 15,00.

Ballottaggi amministrative 2023, affluenza in Campania

In Campania l'affluenza alle urne si è attestata al 10,23% alle 12,00, mentre al primo turno era stata del 13,58%. Per quanto riguarda i dati registrati nelle singole province alle ore 12,00, nell'Area metropolitana di Napoli l'affluenza è stata del 9,04% (12,27% al primo turno), nella provincia di Caserta del 12,11% (16,44% al primo turno), nella provincia di Salerno del 12,64% (16,02% al primo turno).

La situazione nei Comuni per provincia

Area metropolitana di Napoli

A Torre del Greco si registra un'affluenza del 10,61% alle ore 12,00 (al primo turno era stata del 13,31%). Nel Comune corallino la sfida è tra Luigi Mennella, avvocato penalista, candidato di Pd, M5S, Europa Verde, moderati e Sinistra Civica Ambientalista, che al primo turno si è fermato al 46,04%, e l’ex sindaco Ciro Borriello, medico, candidato del centrodestra con Forza Italia, ma senza Fratelli d’Italia, già primo cittadino nel 2007 e nel 2014, che al primo turno ha raccolto il 43,96%.

A Marano di Napoli l'affluenza alle ore 12,00 è stata del 6,14% (al primo turno era stata del 10,39%). I candidati al ballottaggio sono Matteo Morra, candidato per Pd, Centro Democratico e Demos tra gli altri, che al primo turno ha raggiunto il 24,98%, e Michele Izzo, candidato civico, che è arrivato al primo turno al 21,44%.

A Cercola l'affluenza alle ore 12,00 è stata dell'11,08% (al primo turno era del 13,47%). Al ballottaggio ci sono Biagio Rossi, sostenuto dal Movimento 5 Stelle e civiche, che al primo turno ha raccolto il 49,11% dei consensi. E Antonio Silvano candidato del centrosinistra col Pd, che al primo turno ha preso il 42,31%.

Provincia di Caserta

A San Felice a Cancello l'affluenza alle ore 12,00 è stata del 12,11% (al primo turno era stata del 16,44%). Al ballottaggio ci sono Emilio Nuzzo, che al primo turno ha raccolto il 34,43% delle preferenze, e Carmine Palmieri che al primo turno ha preso il 30,58%.

Provincia di Salerno

A Scafati l'affluenza alle ore 12,00 è stata del 12,91% (al primo turno era stata del 16,14%). I candidati al ballottaggio sono Pasquale Aliberti, ex sindaco candidato del centrodestra con Forza Italia, che al primo turno ha raccolto il 40,98% dei voti, e Corrado Scarlato, candidato renziano sostenuto da civiche, che ha raggiunto al primo turno il 27,30%.

A Campagna l'affluenza alle ore 12,00 è stata del 11,90% (al primo turno era stata del 15,68%). I candidati al ballottaggio sono Pierfrancesco D’Ambrosio che al primo turno ha raccolto il 37,22% e Biagio Luongo al 36,71%.