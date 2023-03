Baku, gemella lontana del Golfo di Napoli: somiglianza impressionante Napoli e Baku sono perfino sullo stesso parallelo, il 40° Nord, ma a renderle uguali è la straordinaria somiglianza del Golfo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il Golfo di Baku, città gemellata con Napoli per la sua incredibile somiglianza. (Foto da Napolinelmondo.org)

Una Napoli in Azerbaigian. O una Baku in Italia. Dal punto di vista estetico e satellitare, le differenze sono minime. Napoli e Baku sono perfino sullo stesso parallelo, il 40° Nord, ma a renderle uguali è la straordinaria somiglianza dal satellite: entrambi i golfi appaiono quasi "disegnati" dalla stessa mano, al punto che già da diverso tempo le due città sono formalmente gemellate. E di fatto, entrambe si sono anche "scambiante" le strade: una via Baku a Napoli e una Neapol küçəsi (via Napoli) in pieno centro a Baku, per un gemellaggio che esiste fin dal 1972 e che lo scorso anno ha già festeggiato cinquant'anni.

Gemellaggio nato nel 1972 e firmato dal sindaco De Michele

Tutto nacque nel 1972 quando Gerardo De Michele, allora sindaco di Napoli, firmò con il suo collega azero Mammadov il patto di gemellaggio, che ha superato ormai nell'ottobre 2022 i cinquant'anni. Gemellaggio che oggi viene tenuto vivo dall'associazione "Napoli-Baku". Viste dal satellite, del resto, la somiglianza tra le due città appare impressionante: la due città "condividono" di fatto una baia che anche in foto sembrano essere identiche. Anche il Lungomare è praticamente simile per forma, e se si guarda Baku dalla collina (che sorge dove a Napoli c'è quella di Posillipo), sembra di osservare la medesima città, salvo l'assenza del Vesuvio in sottofondo. Anche Baku, infatti, ha tre isole di fronte la sua baia, così come Napoli ha Ischia, Procida e Capri.

La mappa satellitare di Baku

Kagoshima in Giappone, la Napoli dell'Estremo Oriente

Anche in Giappone c'è una città gemellata con Napoli per via della sua fortissima somiglianza con una città dell'Estremo Oriente: Kagoshima. Il gemellaggio qui esiste addirittura dal 3 maggio 1960, e anche qui sono stati "scambiati" i nomi di due strade: la via Kagoshima al Vomero e la Napori dōri (viale Napoli) a Kagoshima. Nella città giapponese ci sono anche tram dedicati alla città partenopea, e anche qui il gemellaggio ha portato negli anni a diverse iniziative tra le due città: nel 2020, anno del 60° anniversario, non avvennero festeggiamenti "solenni" a causa della pandemia da Covid, ma la cerimonia pubblica avvenne pochi mesi dopo nel capoluogo partenopeo.

Leggi anche A Napoli in 2mila al corteo per l'Ucraina e per ricordare le vittime della guerra

Foto dell’Ambasciata del Giappone in Italia

Tongyeong, la Napoli di Corea dove nacque il calciatore Kim Min-Jae

E poco distante da Kagoshima, nella "dirimpettaia" penisola di Corea, c'è un'altra città che si fregia del titolo di "Napoli dell'Est": Tongyeong. Una somiglianza che si riscontra soprattutto nei pressi della spiaggia di Bijindo, che ad un primo sguardo distratto sembra identica alla stesso Nisida. E qui la stampa locale coreana non perse tempo quando uno dei suoi più illustri concittadini è diventato calciatore del Napoli: si parla di Kim Min-Jae, che al suo trasferimento fece letteralmente impazzire i coreani. "Dalla Napoli dell'Est a quella dell'Ovest", titolavano i giornali coreani, oppure "Kim dalla Napoli di Corea alla Napoli d'Italia". Qui però non c'è ancora un gemellaggio tra le due città: ma non è escluso che possa nascere nei prossimi mesi, magari qualora il Calcio Napoli possa fregiarsi del titolo di Campione d'Italia, grazie anche al contributo proprio di Kim.