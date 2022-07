C’è una Napoli anche in Corea del Sud, è Tongyeong: per i coreani è la “Napoli dell’Est” Per i coreani, Tongyeong è la “Napoli dell’Est”. E la stampa locale è impazzita all’annuncio che Kim Min-jae, calciatore nato proprio a Tongyeong, possa vestire la maglia del Napoli “italiano”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

L’isola di Bijindo: la "sorella" di Nisida

Esiste una Napoli anche in Corea del Sud: per i coreani, infatti, Tongyeong è una "East Naples", una Napoli dell'Est che per molti versi ricorda l'originale italiana. E poco importa che a qualche centinaio di chilometri da Tongyeong esista la "sorella" asiatica di Napoli, ovvero Kagoshima, città giapponese con la quale esiste addirittura un gemellaggio ufficiale. Per i coreani, l'unica Napoli dell'est è Tongyeong.

Tongyeong vista dall’alto

Tongyeong è una città che si trova nell'estrema parte meridionale della Corea del Sud, nella provincia del Sud Gyeongsang, regione dello Yeongnam che affaccia sul braccio di mare che divide il Mar Giallo da quello del Giappone. Ma è anche definito come il più bel porto dell'intero paese, e forse anche per questo è nata in Corea del Sud l'usanza di chiamarla "Napoli". E tra le immagini più significative, c'è quella della spiaggia di Bijindo, che ad un primo sguardo distratto sembra identica alla stesso Nisida. Un'altra incredibile somiglianza nella città coreana.

Il villaggio di Dongpirang

Un sentimento talmente forte che per i coreani sembra naturale chiamarla proprio con il nome della città italiana, spesso anglicizzato in Naples. E quando si è diffusa la notizia del possibile trasferimento di Kim Min-jae, nato proprio a Tongyeong, al Napoli i giornali sportivi e non solo della Corea sono letteralmente impazziti. "Dalla Napoli dell'Est a quella dell'Ovest", "Kim dalla Napoli di Corea alla Napoli d'Italia", tra i titoli più gettonati. A dimostrazione che il "titolo" di Napoli dell'Est, almeno in Corea del Sud, le è attribuito praticamente da sempre, tanto da essere "radicalizzato" tra i più.