Baia Domizia, due gemellini e papà rischiano di annegare a mare: salvati da allievo Nunziatella

A cura di Pierluigi Frattasi

Due gemellini di 7 anni e il papà stanno facendo il bagno tranquillamente sulla spiaggia libera di Baia Domizia. Il mare però ad un certo punto comincia ad agitarsi. Le onde in pochi secondi diventano sempre più alte e più forti. Il papà prova a nuotare per guadagnare la riva, ma si sente improvvisamente male, colto, come si accerterà dopo, da un crampo improvviso alla gamba. Comincia a sbracciare, mentre la corrente lo trascina sempre più a largo con i due bambini, che tiene stretti al corpo sopra la testa per non farli annegare.

Tre persone salvate da un allievo della Nunziatella a Baia Domizia

Si teme il peggio, ma a salvare il papà e i suoi figlioletti in difficoltà ci pensa un ragazzo di appena 18 anni. Si tratta di un allievo del terzo anno della Scuola Militare Nunziatella di Napoli, Nunzio Varricchione, originario di Piedimonte Matese. Il giovane, nipote dell'uomo in difficoltà, appena si rende conto della situazione di pericolo, senza pensarci due volte, si tuffa in mare per salvare lo zio e i due cuginetti.

Alla scuola militare corsi di salvataggio in mare

Raggiunge prima i bambini e li salva, uno alla volta, portandoli a riva. Poi torna subito in acqua per salvare anche il papà. Il tutto è accaduto questa mattina, domenica 23 giugno 2024, attorno alle ore 12,30. Per fortuna, l'allievo della Nunziatella era stato ben addestrato anche per queste situazioni di emergenza, grazie alle lezioni di nuoto operativo, con tecniche di trasporto feriti in acqua, a livello tattico con zaino e armi, che da alcuni anni vengono insegnate agli allievi della scuola militare. Quando i tre sono stati salvati, sulla spiaggia si è creato un capannello. Una folla di persone si è avvicinata per congratularsi col giovane, per quanto avvenuto. Per fortuna, nessuno si è fatto male e non è stato necessario l'intervento di personale sanitario, né il ricovero ospedaliero.