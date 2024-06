video suggerito

Bagnoli, De Luca contro Manfredi: "Ha coperto la truffa del governo sui fondi" Vincenzo De Luca torna a parlare di Bagnoli: "Una truffa messa in piedi dal governo con la copertura anche del commissario di Bagnoli", ovvero Manfredi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Vincenzo De Luca "attacca" frontalmente il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: e lo fa senza mai nominarlo direttamente, parlando del "commissario di Bagnoli, che è di nomina nazionale", e che è per l'appunto il sindaco del capoluogo partenopeo. Un doppio affondo, dunque: contro il titolare della Fascia Tricolore a Palazzo San Giacomo e al Governo Centrale guidato da Giorgia Meloni. La vicenda riguarda Bagnoli, il sito che

"A marzo si sono inventati un'operazione propagandistica, ovvero la truffa di Bagnoli", ha spiegato De Luca nella ormai tradizionale diretta social del venerdì pomeriggio, "messa in piedi dal governo nazionale con la copertura anche del commissario di Bagnoli, che è di nomina nazionale. Hanno bloccato 1,2 miliardi, sottratti ai 6 miliardi destinati alla Regione Campania", ha proseguito il presidente De Luca, che ha poi ribadito ancora una volta la sua posizione in merito, vale a dire che queste risorse destinate a Bagnoli andassero "caricate sui fondi nazionali, senza sottrarli ai fondi regionali, cioè ai Comuni e ai territori di tutta la Campania. Invece hanno fatto questa operazione di truffa politica e mediatica", alla quale a suo avviso ha preso parte anche Gaetano Manfredi in qualità di commissario di Bagnoli. Un argomento che De Luca aveva già trattato anche in passato: lo scorso 10 maggio non aveva usato mezzi termini, ribadendo il concetto di truffa e spiegando che "il Governo non stanzia neanche un euro. Bagnoli è un Sito d'Interesse Nazionale, il commissario è nominato dal governo, toccherebbe quindi al governo finanziare gli interventi. Invece il governo vuole prendere le risorse dal Fondo Sviluppo e Coesione della Regione Campania, senza nemmeno chiederlo", aveva ribadito, aggiungendo che "in questo modo si tolgono risorse per gli altri investimenti che vogliamo fare su Napoli, da Napoli Est agli Incurabili, allo Stadio Collana. Siamo di fronte ad un atto di totale irresponsabilità politica.