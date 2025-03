Campi Flegrei, inizia lo scontro politico. De Luca attacca: “La Regione si sta sostituendo ai Comuni”

video suggerito

De Luca e Manfredi, rispettivamente presidente della Regione Campania e sindaco di Napoli

Sulla questione Campi Flegrei si accende la polemica politica ed è Vincenzo De Luca a innescarla. Il presidente della Regione Campania non lo cita mai, ma le sue stilettate sono per il sindaco di Napoli e della città metropolitana Gaetano Manfredi: «La Regione – dice – si sta sostituendo per interventi che dovrebbero fare i Comuni. Noi abbiamo realizzato a Bagnoli un'area di accoglienza e siamo andati già oltre le competenze della Regione. Lo abbiamo fatto per dare una mano ai cittadini – spiega -. La collocazione dei cittadini che vengono sgomberati è competenza dei Comuni, che devono fare accordi con le associazioni degli albergatori. La nostra è un'area di sosta, di prima emergenza, ma se deve essere un luogo di accoglienza allora è nella competenza dei Comuni».

Quello che invece è competenza della Regione è l'intervento che riguarda la parte sanitaria. Spiega De Luca: «Anche qui siamo andati oltre, nel senso che garantiamo anche la consulenza psicologica. Lo facciamo a Bagnoli, quartiere di Napoli, e c'è una richiesta del sindaco di Pozzuoli per avere anche lì un intervento, quindi stiamo verificando con la Asl Napoli 2 Nord per garantire anche supporto psicologico. Ma chiariamo bene le responsabilità, sennò si determina il paradosso di sempre, cioè chi è presente poi rischia di diventare la controparte, e non va bene».