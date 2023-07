Bagnino accoltellato a Marechiaro per un lettino, fermato secondo minorenne Sottoposto a fermo un secondo 16enne per l’accoltellamento del bagnino a Marechiaro; la lite sarebbe scattata per un lettino negato.

A cura di Nico Falco

Un 16enne è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria, emesso dalla Procura per i Minorenni di Napoli, per il grave ferimento del bagnino, accoltellato all'addome domenica 9 luglio dopo una lite per futili motivi; il giovanissimo è gravemente indiziato di tentato omicidio in concorso, insieme al coetaneo che era stato sottoposto a fermo il 10 luglio, poche ore dopo l'accaduto.

Le indagini sul ferimento sono state svolte dalla Squadra Mobile della Questura di Napoli. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, coordinati dal dirigente Alfredo Fabbrocini, il ragazzo destinatario del provvedimento eseguito oggi avrebbe attivamente partecipato alle fasi dell'aggressione. Il primo giovane fermato, un 16enne napoletano incensurato, è comparso ieri davanti al gip; al termine dell'udienza non è stato convalidato il fermo ed è stata disposta la custodia cautelare in istituto di pena minorile, il ragazzo è stato quindi trasferito nella struttura di Nisida.

Il litigio tra i giovani e il bagnino sarebbe scattato per un lettino negato, la vittima è stata raggiunta da due coltellate all'addome; dalle indagini era emerso il coinvolgimento di altri ragazzi, in particolare del 16enne raggiunto dal provvedimento di oggi.