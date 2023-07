Bagnino accoltellato a Marechiaro, il 16enne portato all’Ipm di Nisida Bagnino accoltellato a Marechiaro: misura cautelare del gip per il 16enne. Fermo non convalidato: giovane trasferito all’Ipm di Nisida.

A cura di Redazione Napoli

foto di repertorio

È stato portato all'Ipm, l'istituto penitenziario minorile di Napoli, sull'isolotto di Nisida, il giovane di 16 anni accusato di avere accoltellato un bagnino nel lido di Marechiaro per un lettino negato. Nei suoi confronti è stata emessa una misura cautelare notificata dalla Squadra Mobile e il ragazzo, a seguito della decisione del giudice, è stato trasferito nell'istituto penale minorile napoletano di Nisida. Gli inquirenti contestano al ragazzo il reato di tentato omicidio.

Le indagini però non si fermano: nel fatto sarebbero coinvolti anche altri giovani e c'è attenzione su una persona in particolare. Ieri il gip del Tribunale per i minorenni non ha convalidato il fermo emesso nei confronti del presunto accoltellatore, accusato anche di porto abusivo di arma da taglio. Tuttavia ha emesso nei suoi confronti una misura cautelare.