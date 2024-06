video suggerito

Bagarini abusivi per il concerto di Gigi D’Alessio, blitz dei vigili a piazza Plebiscito Controlli della Polizia Locale in piazza del Plebiscito, piazza Trieste e Trento e via Toledo. Sanzionati gli ambulanti abusivi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Bagarini abusivi in piazza del Plebiscito che vendono i biglietti last minute per il concertone di Gigi D'Alessio. Ambulanti illegali in via Toledo con le sciarpe taroccate col nome del popolare cantautore, che ovviamente in questa storia non c'entra niente. Semmai è parte lesa. Scattano i controlli della Polizia Locale in piazza del Plebiscito a Napoli. Sanzionati i venditori abusivi. In piazza Trieste e Trento durante il concerto di ieri sera, venerdì 14 giugno 2024, gli agenti dei caschi bianchi hanno sorpreso un bagarino intento a rivendere biglietti per lo spettacolo. L'uomo è stato verbalizzato ed allontanato. Contestualmente, è stato posto sotto sequestro un panchetto che vendeva sciarpe dell’artista senza alcuna autorizzazione.

I controlli della polizia locale sulla movida

Nell'ambito dei servizi predisposti dal Comando della Polizia Locale di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti delle Unità Operative territoriali hanno intensificato le attività di prevenzione e controllo nelle zone di maggiore affluenza della movida cittadina. Dai controlli effettuati di Polizia Amministrativa tra il quartiere Chiaia e Avvocata, in particolare i controlli si sono concentrati in via San Giovanni Maggiore Pignatelli, via E. De Marinis, via Candelora, Largo Banchi Nuovi, via S.Sebastiano, via Nazario Sauro.

Gli Agenti hanno elevato 16 verbali per diverse infrazioni quali: occupazione di suolo pubblico, per violazione della prescrizione sull’impatto acustico, somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nella fascia oraria 3,00-6,00, per diffusione di musica senza essere in possesso del nulla osta di impatto acustico, per la manomissione di paletti parapedonali installando appoggi in legno.

Verifiche al centro storico

Mentre nel quartiere San Lorenzo, gli Agenti impegnati sul controllo del territorio hanno effettuato numerosi controlli al C.d.S. elevando n. 20 PV per la mancata esibizione dei documenti di circolazione; per la circolazione con veicolo senza revisione; per mancato uso del casco protettivo; per guida senza patente;per incauto affidamento di un veicolo; per circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale; per guida con veicolo di cilindrata superiore con patente conseguita da meno di un anno; per circolazione senza la copertura assicurativa; per circolazione con veicolo con patente di diversa categoria, n. 7 veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo e n. 3 a sequestro.