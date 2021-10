Bacoli, interrompe il consiglio comunale e si cosparge di benzina: fermato prima di darsi fuoco L’uomo, un 57enne, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio. L’uomo, guardia giurata al Centro Ittico Campano di Bacoli, ha interrotto l’assemblea comunale in corso per protestare contro il suo licenziamento, inserito nell’ordine del giorno: per fortuna, è stato fermato da carabinieri e vigili urbani.

A cura di Valerio Papadia

Ha interrotto il consiglio comunale, si è cosparso di benzina, ma per fortuna è stato fermato un attimo prima che potesse appiccare il fuoco: accade a Bacoli, nella provincia di Napoli, dove un 57enne è stato denunciato dai carabinieri per interruzione di pubblico servizio. Intorno alle 22 di ieri, venerdì 22 ottobre, il 57enne, ex guardia giurata al Centro Ittico Campano di Bacoli, ha fatto irruzione nella chiesa di San Gioacchino, dove era in corso il consiglio comunale: in segno di protesta contro il suo licenziamento, inserito nell'ordine del giorno dell'assemblea comunale, il 57enne si è cosparso di benzina e ha minacciato di darsi fuoco. Per fortuna, è stato fermato appena in tempo dai carabinieri e dagli agenti della Polizia Municipale, intervenuti tempestivamente. L'ex vigilante è stato così denunciato e in via precauzionale la sua pistola, seppur detenuta regolarmente, è stata sequestrata.

Il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione, che presiedeva il consiglio comunale, su Facebook ha commentato così la vicenda: