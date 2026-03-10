Bacoli installa distributori di assorbenti gratuiti in scuole e uffici comunali: prima iniziativa in Campania

Il Comune di Bacoli introduce distributori di assorbenti gratuiti negli uffici comunali e negli istituti scolastici del territorio. L’iniziativa, annunciata dall’amministrazione comunale, punta a sostenere le donne e a contrastare la cosiddetta povertà mestruale. Il provvedimento rende il centro flegreo il primo della Campania ad adottare una misura di questo tipo. I distributori metteranno a disposizione prodotti mestruali gratuiti e compostabili, accessibili a chiunque ne abbia necessità.

Secondo l'amministrazione comunale l'obiettivo è riconoscere gli assorbenti come beni di prima necessità e ridurre una spesa che può incidere in modo significativo, soprattutto per le famiglie più fragili. «Non è solo un servizio – spiega il sindaco Josi Gerardo Della Ragione – ma una scelta politica chiara: considerare gli assorbenti beni essenziali. Il loro costo elevato rappresenta ancora oggi una ingiustizia sociale che va affrontata con determinazione».

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio promosso dal Comune per ridurre le diseguaglianze di genere e rafforzare l’attenzione al benessere fisico e psicologico delle donne. La delibera è stata proposta dall’assessora Cinzia Massa e approvata dalla giunta comunale. Secondo quanto spiegato dall’ente, il provvedimento intende anche sostenere la battaglia nazionale per l’azzeramento dell'Iva sui prodotti mestruali, la cosiddetta "tampon tax". Rendere disponibili gratuitamente assorbenti e tamponi negli spazi pubblici, sottolinea il Comune, rappresenta anche una misura di salute pubblica e di tutela dei diritti.

Per l’amministrazione bacolese l'accesso a questi prodotti consente di affrontare il periodo mestruale con maggiore dignità e contribuisce a contrastare la «povertà mestruale»:è definita così l'impossibilità economica di accedere a prodotti igienici adeguati, durante le mestruazioni. Il Comune annuncia inoltre che l'iniziativa rappresenta il primo passo di ulteriori interventi dedicati alla parità di genere.