Si erano appostati nei pressi dello sportello Atm, in attesa. Avevano preso di mira un uomo anziano, che probabilmente vedendo avvicinarsi una ragazza molto giovane, per di più incinta, non si era insospettito. Invece, un attimo prima di prendere i soldi dal cassetto, la rapina: la giovane con uno spintone l'ha fatto cadere su alcune fioriere, il complice ha velocemente afferrato il denaro e poi insieme sono scappati. Fuga durata poco: sono stati catturati nelle vicinanze dai carabinieri.

È accaduto a Bacoli, in provincia di Napoli. La vittima è un 71enne del posto, che si era recato alla filiale della banca per prelevare dallo sportello esterno, in strada. L'uomo, che nella caduta è rimasto ferito, è stato soccorso da alcuni passanti e subito sono stati allertati i carabinieri; i militari della stazione di Bacoli erano nelle vicinanze, hanno raggiunto il posto in seguito alla nota della centrale operativa. A loro la vittima e i testimoni hanno raccontato che a mettere a segno la rapina erano stati due giovanissimi, poco più che ragazzini, che dopo aver aggredito il 71enne e aver preso i soldi erano scappati a piedi. Probabilmente si trovavano ancora nelle vicinanze, così i carabinieri non hanno perso tempo per cominciare i pattugliamenti.

La ricerca è durata pochi minuti: i due sono stati rintracciati lungo le strade limitrofe e riconosciuti grazie alle descrizioni; si tratta di un 18enne e di una 20enne, entrambi incensurati e di origini romene. I soldi, circa 2mila euro, sono stati recuperati e restituiti al 71enne. Per la ragazza, anche in virtù del suo stato, sono scattati gli arresti domiciliari, mentre il 18enne è stato rinchiuso nel carcere di Poggioreale; per entrambi l'accusa è di rapina aggravata.