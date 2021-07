Chiusura alternata nei weekend di luglio per i parcheggi del litorale di Miseno e Miliscola, utilizzati da migliaia di turisti per raggiungere i lidi balneari vicini, per evitare assembramenti e “obbligo di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto, durante tutta la giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale”. Lo prevede l’ordinanza anti-Covid19 numero 71 del sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione, firmata il 30 giugno scorso. Il dispositivo disciplina gli orari di chiusura delle attività di rimessa e di parcheggio (di cui al DPR 480/2001) presenti sul litorale di Miseno e Miliscola, nei fine settimana di luglio 2021. Tra le altre disposizioni, si ribadisce il divieto di assembramento in luoghi pubblici e privati. Mentre saranno intensificati i controlli, con eventuali nuovi verbali sanzionatori. Prevista anche la chiusura delle piazze in caso di affollamento.

L’ordinanza anti-Covid19

“Un'ordinanza – spiega il Comune di Bacoli – nata per evitare sovraffollamenti e per favorire l’ordinato deflusso delle presenze sul territorio, nonché la contestuale prenotazione del parcheggio, mossa dalla necessità di assumere misure contenitive in grado di prevenire il rischio contagio e assicurare elevati livelli di sicurezza”. L’ordinanza sarà in vigore a partire da domani, sabato 3 luglio 2021, dispone quindi che “le attività di rimessa di veicoli e parcheggio di cui al Dpr 480/2001, esercitate con modalità di parcheggio orario a pagamento, seguiranno i seguenti orari”:

Nelle giornate del 3, 11, 17, 25 e 31 del mese di Luglio 2021, i parcheggi di Miliscola (Via Lido Miliscola, Via Miliscola e Via Caracciolo), chiuderanno e dovranno essere privi di veicoli e persone al loro interno, alle ore 17:00, mentre quelli di Miseno (Via Dragonara, Via Faro, Via Sacello di Miseno, Via Plinio il Vecchio e Via Miseno) seguiranno il normale orario di chiusura;

Nelle giornate del 4, 10, 18, 24 del mese di Luglio 2021, i parcheggi di Miseno (Via Dragonara, Via Faro, Via Sacello di Miseno, Via Plinio il Vecchio e Via Miseno) chiuderanno e dovranno essere privi di veicoli e persone al loro interno, alle ore 17:00, mentre quelli di Miliscola (Via Lido Miliscola, Via Miliscola e Via Caracciolo), seguiranno il normale orario di chiusura;

Le attività delle strutture di rimessa di veicoli a parcheggio di cui al DPR 480/2001, esercitate con modalità di parcheggio a pagamento ad orario e soggette ai precedenti orari di chiusura, riprenderanno a partire dalle ore 20:00.

Obbligo di mascherina all’aperto

L’ordinanza impone anche l’obbligo “su tutto il territorio comunale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti. L’obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei 6 anni, per i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina e durante l’esercizio in forma individuale di attività motoria o sportiva”.