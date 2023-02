Azzannato agli occhi e al viso dal suo pitbull: grave un uomo La vicenda oggi a Lauro, nella provincia di Avellino: il cane, che ha circa un anno e mezzo, ha morso il suo padrone, un 70enne del posto.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Morso dal suo cane, un uomo è ricoverato in gravi condizioni in ospedale. La tragedia è occorso oggi, giovedì 9 febbraio, a Lauro, nella provincia di Avellino: un uomo di 70 anni del posto, titolare in un bar in città, è stato azzannato agli occhi, al viso e alla testa dal suo pitbull, un cane di circa un anno e mezzo.

Provvidenziale l'intervento del cognato: anche lui è rimasto ferito

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, l'uomo tentava di prendere il cane per portarlo dal veterinario per una visita di controllo quando il pitbull lo ha azzannato. Provvidenziale l'intervento del cognato del 70enne, che ha udito le sue urla ed è riuscito a bloccare il pitbull: nell'intervento è rimasto ferito anche lui.

Il 70enne non sarebbe in pericolo di vita

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il 70enne in codice rosso all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove è tuttora ricoverato. Le ferite riportate dal 70enne sono serie e le sue condizioni di salute vengono giudicate gravi, tuttavia l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Come detto, anche il cognato del 70enne è rimasto ferito: per lui ferite a un braccio e a una mano che sono state suturate dai medici del nosocomio avellinese.