Azienda cerca receptionist a Napoli, “inviare foto in costume da bagno”: Ministero manda ispettori Una società di Napoli ha pubblicato un annuncio di lavoro per una receptionist, chiedendo l’invio di una foto in costume. Il Ministero invierà gli ispettori.

A cura di Nico Falco

Cercasi receptionist, massimo 30 anni, automunita, che parli fluentemente l'inglese. Almeno, questi sono i requisiti base: per passare il colloquio ed aggiudicarsi il posto di lavoro (24 ore a settimana per 500 euro netti mensili) c'è un ultimo aspetto da considerare: la candidata deve fornire una foto in costume da bagno e, questo non è scritto ma si può immaginare, deve risultare gradevole all'esaminatore. Una pretesa assurda? Naturalmente. Eppure, è quello che si legge in un annuncio comparso nei giorni scorsi su diversi siti web specializzati e che, dopo il polverone scatenato, sarà oggetto di una visita degli ispettori del ministero del Lavoro.

Ma andiamo per gradi. Le prime tracce dell'annuncio (che oggi appare modificato e non menziona più il particolare del costume da bagno) sono comparse in rete alcuni giorni fa. Gli screen dell'offerta sono rimbalzati sui social, pubblicati da numerosi utenti, tra cui il popolare blogger "Il signor Distruggere". Subito seguiti da una valanga di commenti, tra chi sottolineava l'assurdità della richiesta e chi, passando dalla risata alla riflessione seria, faceva notare come dietro offerte del genere possano nascondersi delle reali insidie.

L'offerta di lavoro riporta il nome di una società con sede nel Centro Direzionale di Napoli, la Medial Services, che si occupa di servizi di vigilanza e portierato. L'annuncio è stato modificato in molti dei siti in cui era stato pubblicato, ma il testo originale (come dimostrano gli screenshot) era questo:

Cerchiamo una receptionist che parli inglese fluentemente, dimostrabile con attestati o referenze specifiche. La candidata dovrà avere età massima di 30 anni, essere automunita; avere un carattere solare e di bella presenza. Si richiederà l'invio di una foto intera in costume da bagno o similare. Si offre un contratto a tempo indeterminato. L'orario di lavoro sarà a giorni alterni di 8 ore (08.00-13.00 e 14.00-17.00) per un totale di 24h lavorative settimanali. Retribuzione netta complessiva di euro 500 mensili. La sede di lavoro è il Centro Direzionale di Napoli.

Impossibile contattare la società per chiedere chiarimenti: ai numeri di telefono, reperibili online, non risponde nessuno. Le ipotesi, per il momento, sono due: resta quella dello specchietto per le allodole, dell'annuncio truffa pubblicato da qualcuno che vuole raccattare immagini di ragazze poco vestite (e magari molestarle di persona con la prospettiva di un lavoro), ma anche quella dello scherzo di cattivo gusto usando il nome dell'azienda.

Intanto, per fare chiarezza, riferisce l'Ansa, il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ha chiesto al direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, Bruno Giordano, di inviare a Napoli gli ispettori per fare accertamenti sull'azienda menzionata.