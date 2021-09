Vigilessa rischia il processo nel Casertano: avrebbe rubato 54mila euro di multe Accade e Maddaloni, nella provincia di Caserta, dove un’agente della Polizia Municipale rischia di finire a processo: la vigilessa avrebbe intascato 54mila euro di multe. La donna sarebbe entrate nel sistema informatico comunale modificando le quietanze: chi pagava la multa riceveva allora una ricevuta fittizia.

Indagata una vigilessa del Comune di Maddaloni, nella provincia di Caserta: avrebbe sottratto 54mila euro dei pagamenti delle contravvenzioni comminiate ai cittadini. La Procura di Santa Maria Capua Vetere, titolare dell'inchiesta, ha firmato l'atto di conclusione delle indagini e ora l'agente della Polizia Municipale di Maddaloni rischia il processo: l'ipotesi di reato è quella di falso in atto pubblico. Il Comune di Maddaloni ha già fatto sapere che si costituirà parte civile in un eventuale procedimento ai danni della vigilessa.

Stando alla ricostruzione effettuata dagli inquirenti in fase di indagine, l'agente della Municipale si sarebbe infiltrata nel sistema informatico del Comune, modificando le quietanze (ricevuta di pagamento rilasciata dal creditore al debitore, ndr). In questo modo, al pagamento della multa, agli ignari cittadini sarebbe stata corrisposta una finta ricevuta, mentre la quietanza veniva utilizzata per altri verbali. Come detto, la vigilessa si sarebbe indebitamente appropriata di 54mila euro, soldi con i quali i cittadini, del tutto ignari, credevano di aver saldato il loro debito con l'amministrazione comunale. Come detto, la donna rischia ora di finire a processo.